Pronóstico en Mendoza: fin de semana con mañanas frías, tardes templadas y cielo despejado

El segundo fin de semana de agosto se presenta estable en Mendoza, con mañanas frescas, cielo mayormente despejado y temperaturas templadas por la tarde. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones serán estables tanto en el llano como en la cordillera, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

Para este sábado 9 de agosto se anticipa tiempo bueno, cielo con poca nubosidad y heladas parciales, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. En la zona de cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima será de 17°C y la mínima de 4°C.

El domingo 10 continuará con poca nubosidad y heladas parciales, pero con ascenso de la temperatura. Los vientos seguirán leves del noreste y en la cordillera persistirá el cielo despejado. La máxima prevista es de 19°C y la mínima de 4°C.