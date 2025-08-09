9 de agosto de 2025 - 08:47

Pronóstico en Mendoza: fin de semana con mañanas frías, tardes templadas y cielo despejado

El pronóstico anticipa heladas parciales, máximas de hasta 17°C y buen tiempo en toda la provincia, con poca nubosidad en la cordillera.

Mañanas frías y tardes templadas marcarán el inicio del fin de semana en Mendoza, con cielo despejado y heladas parciales este sábado.

Mañanas frías y tardes templadas marcarán el inicio del fin de semana en Mendoza, con cielo despejado y heladas parciales este sábado.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El segundo fin de semana de agosto se presenta estable en Mendoza, con mañanas frescas, cielo mayormente despejado y temperaturas templadas por la tarde. Según la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones serán estables tanto en el llano como en la cordillera, lo que favorecerá las actividades al aire libre.

Leé además

6 de los pueblos mas calidos de argentina para escapar este invierno

6 de los pueblos más cálidos de Argentina para escapar este invierno

Por Andrés Aguilera
¿cuantas veces hay que lavarse el cabello en invierno? que dice el dermatologo y que errores evitar

¿Cuántas veces hay que lavarse el cabello en invierno? Qué dice el dermatólogo y qué errores evitar

Por Andrés Aguilera

Para este sábado 9 de agosto se anticipa tiempo bueno, cielo con poca nubosidad y heladas parciales, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. En la zona de cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La máxima será de 17°C y la mínima de 4°C.

El domingo 10 continuará con poca nubosidad y heladas parciales, pero con ascenso de la temperatura. Los vientos seguirán leves del noreste y en la cordillera persistirá el cielo despejado. La máxima prevista es de 19°C y la mínima de 4°C.

Pronóstico extendido para Mendoza

  • Lunes 11 de agosto: Algo nublado con leve ascenso de la temperatura. Se prevé la presencia de viento zonda en precordillera y en el departamento de Malargüe. Inestable en cordillera. Máxima: 20°C | Mínima: 5°C.

  • Martes 12 de agosto: Algo nublado con ascenso de la temperatura. Se esperan precipitaciones en el sur provincial y nevadas en cordillera. Máxima: 21°C | Mínima: 6°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cayó el turismo local durante las vacaciones de invierno 2025.

Caída del turismo local en las vacaciones de invierno 2025: bajaron los viajes y el gasto en Argentina

Por Redacción Economía
Fin de semana en Mendoza con cambios de temperatura y nevadas en cordillera, sumado al corte de agua que afectará a gran parte del Gran Mendoza.

Cambios de temperatura y nevadas en cordillera: así estará el tiempo este fin de semana en Mendoza

Por Redacción Sociedad
Pronóstico del tiempo. Se esperan una jornada lluviosa y con viento en Mendoza. Haya alerta por Zonda y nevadas en cordillera. - Archivo / Los Andes

Pronóstico para hoy en Mendoza: lluvias débiles y Zonda en precordillera del Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad
periodista Ramón W. Martínez, el Cata

En recuerdo del periodista Ramón W. Martínez, "el Cata"

Por Rafael Morán