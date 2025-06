Por la ola polar, se sumaron más plazas para personas sin hogar y ya hay 400 en Mendoza

Por su parte, Priscila Segura, Directora de Contingencia Social del Gobierno de Mendoza, relató sobre el abordaje del fin de semana: “Obviamente que se intensifican los operativos en situaciones como esta. Hemos salido un conjunto, los municipios y la Dirección de Contingencia, cada uno obviamente por su lado, y prestando mucha atención a los llamados que recibíamos, íbamos haciendo hincapié en cada lugar y en cada dirección que nos pasaban, que había una persona en situación de calle. Ahí nos bajábamos, hablábamos con la persona, si accedía a ir al refugio, le dábamos la autorización y, bueno, coordinábamos como para que llegara bien, y si no, lo citamos a la oficina y vemos otras posibilidades”. También aceptó que por momentos la situación fue complicada: “Llegó un momento donde ya colapsábamos en todo sentido”, rememoró.

Albergue de Mendoza Mendoza habilita un albergue de invierno para personas en situación de calle en el hotel Huentala

Es que entre viernes y domingo recibieron unas mil llamadas, pero a veces muchas por la misma persona. Por eso estudian implementar otro canal de comunicación, como Whatsapp para que envíen la ubicación y saber que es el mismo caso.

Se sabe que muchas veces las personas en situación de calle no quieren ir a los refugios por distintos motivos o que incluso asisten por la noche y se van durante el día. Pese a las bajísimas temperaturas, esto también sucede. “Hay personas que en el momento te dicen, no, si yo tengo, yo mañana me voy. Otras que directamente te dicen que no quieren”, contó.

Agregó además: “Contamos con un dispositivo de abrigos también, así que intentamos abrigarlos, darles algo calentito, contenerlos e intentar convencerlos para que en algún momento puedan ir a la oficina y ahí hablar y ver de qué manera nos podemos ayudar”.

El gobierno puede ofrecer 4 refugios en cooperación con diferentes organizaciones. Se sumaron otros de los municipios en Capital, Guaymallén, Las Heras y San Martín, que según detalló suman unas 100 plazas más.

Segura dijo que los hogares del gobierno permanecen abiertos durante el día porque así los dejaron desde la pandemia.

Asistencia integral para personas sin techo en Mendoza

“Este año el refugio va a estar abierto hasta el 31 de agosto. Y si me permiten contarles otra diferencia en relación al año pasado, es que además de brindarle a las personas que estén alojadas una cama, calefacción y comida, va a venir del Ministerio de Salud de la Provincia y de la Dirección de Salud Nuestra del Municipio, lunes, miércoles y viernes, psicólogas y trabajadoras sociales para poder abordar la problemática de salud mental”, detalló Urrutia.

Dijo que que los alojados reciben la cena, que en el Huentala está a cargo de la pastoral social y otras organizaciones que se han unido con ellos y de lunes a lunes está cubierta. Además, el desayuno lo ha proporcionado el hotel. El domingo, aunque no estaba planificado el almuerzo, la misma pastoral llevó la comida para las personas alojadas.

Otro tanto sucede en otros lugares e incluso en la calle donde las diferentes organizaciones acercan las viandas o las llevan a quienes aún están en la calle.