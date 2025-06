Choques múltiples, neblina y hielo en la calzada: el "mapa" de los incidentes en una mañana caótica en Mendoza

El frío no da tregua en Mendoza y suspendieron las clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno

Los vehículos involucrados habrían perdido el control al circular por el tramo afectado, impactando entre sí y contra el guardarraíl. Según lo informado, no hubo heridos de gravedad ni necesidad de traslados médicos.

Minutos antes se registró una situación similar en Paso y Acceso Sur de Luján, donde otro choque múltiple involucró cuatro automovilistas y una mujer que conducía una moto. En este caso el hielo que se había fijado sobre el asfalto fue la causa de siniestro vial que, por suerte no dejó personas heridas.

Calles cortadas por calzada congelada

En varios sectores de la Costanera se formó hielo en la calzada. El tramo entre Progreso y Remedios de Escalada se transformó en el sector más peligrosos. Se reportaron algunos incidentes viales por el hielo, afortunadamente sin víctimas graves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MailenSanchez5/status/1939633370650362085&partner=&hide_thread=false Choque en Costanera a la altura del Makro man al sur por la calzada congelada. Muchísima precaución, no está señalizada la zona- @LVDiez pic.twitter.com/PwrdFjQBmD — Mailen (@MailenSanchez5) June 30, 2025

Otra grande avenida con hielo fue la calle Paso. Allí se registró un cuádruple choque a la altura de Acceso Sur (zona de la "triple frontera"). Allí cuatro vehículos protagonizaron una colisión en cadena. Los conductores no lograron controlar sus vehículos por la fuerte presencia de hielo en la calzada. Una EcoSport, un Polo, una camioneta Honda fueron los vehículos involucrados. No se reportaron heridos de gravedad. El tránsito no fue interrumpido pero si hay demoras.

En misma arteria pero en Maipú, en la intersección con calle Maza, el tránsito fue cortado completamente para evitar nuevos accidentes. Informaron que el tráfico seguirá restringido hasta que desaparezca el hielo de la calzada, más cerca del mediodía.

También fue inhabilitado el transito en el puente La Tijera, intersección entre Corredor del Oeste y la Panamericana.

Además, en la ruta 7 se formó una peligrosa neblina que impidió gran parte de la visión a conductores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CuelloRodrigo/status/1939651277702770773&partner=&hide_thread=false Densa neblina en Ruta 7 (altura Beltrán). Máxima precaución. pic.twitter.com/ErS3ExhJnd — Rodri Cuello (@CuelloRodrigo) June 30, 2025

Rutas provinciales cortadas o intransitables

RP 82 (Panamericana) Cortada entre Cacheuta y Potrerillos.

RP 89 Inaccesibles: El Salto, Vallecitos, Las Vegas, Valle del Sol, La Carrera, San José. Corte en El Manzano Histórico (Tunuyán), altura calle La Siesta.

RP 94 (Tunuyán) Intransitable entre Tunuyán y El Manzano Histórico.

RP 86 (Luján–Tupungato) Cerrada desde Los Cerrillos hasta el arroyo Anchayuyo.

RP 52 (Villavicencio) Cortada desde Hotel Villavicencio hasta Monumento de Canota.

RP 220 (San Rafael) Intransitable en toda su extensión.

RP 180 (El Nihuil–Pata Mora) Totalmente intransitable.

RP 17 (Cañón del Atuel) Intransitable en su totalidad.

RP 150 (Agua del Toro) Cortado el circuito al dique.



Rutas nacionales con restricciones

RN 40 (zona sur) Dificultades entre Pareditas y El Sosneado, hasta ingreso a Malargüe.

RN 14 Cortada en el Divisadero (San Carlos–San Rafael).

RN 144 Transitable solo con cadenas.



Transitable con precaución

RP 173 (a Valle Grande) : Precaución por hielo.

Accesos a Los Reyunos y El Tigre : Precaución.

RP 226 (Malargüe–El Planchón) : Hasta Los Mallines: con precaución. Hasta Valle Noble: solo 4x4 con cadenas. Más allá: intransitable.