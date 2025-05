En Aconcagua Radio, Carol Riquelme, docente: "No hace falta arriesgar vidas humanas"

El detalle es que, meteorológica y científicamente hablando, no existe ningún fenómeno catalogado como "bomba polar" . Y la viralización de estas advertencias ha llevado a meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a salir a aclarar la situación.

La meteoróloga del SMN Cindy Fernández es más que clara al intentar describir qué es una "bomba polar" , partiendo del hecho de que es un fenómeno que -atmosféricamente- no existe .

"Estamos viendo que se habla de 'Bomba polar' cuando hace mucho frío y se está usando como una suerte de exageración . El tema es que, antes de seguir hablando de 'bomba polar' , alguien debería decir qué es, definirlo . Porque, meteorológicamente hablando, no es un término que se utilice para describir nada y no es un fenómeno que exista", destaca, siempre didáctica, la especialista.

Polémica por la "Bomba polar": ¿es correcto hablar de este fenómeno y a qué se refiere? Foto: Archivo Los Andes

Quizás empujados por el resurgimiento de "El Eternauta", luego de la adaptación del cómic al streaming por medio de una serie en Netflix, y de su "nieve tóxica", en los últimos son varios los medios que han hablado de "bomba polar" para describir el ingreso de frente frío que ha llegado -en Mendoza y en el país- durante los últimos días.

"Lo hemos visto en algunos titulares, pero no sabemos qué es realmente. Hay situaciones meteorológicas como la que tenemos ahora que, si bien es un ingreso de aire frío bastante intenso, no deja de ser uno como el de todos los años a esta altura o en invierno. No es nada extraordinario ni atípico. Buscarle nombres sensacionalistas o exagerados, como 'bomba polar' es contraproducente", advierte Fernández.

Como a Pedro y el lobo

Además de aclarar que no existe como fenómeno científico, la meteoróloga indicó que "bomba polar" tampoco es una construcción o metáfora que se utilice popularmente -ni por la sociedad ni por los meteorólogos-. Para Fernández, "es una etiqueta nueva, sin respaldo técnico, que están incorporando solo para llamar la atención".

La meteoróloga destacó, además, que naturalizando el uso de estos vocablos desde los medios o las costumbres se le termina haciendo creer a la gente que la referencia es a algo fuera de lo normal.

Manzano Histórico nevado Polémica por la "Bomba polar": ¿es correcto hablar de este fenómeno y a qué se refiere? Foto: Los Andes

"Esto después genera descreimiento para los meteorólogos, porque -una vez que pasa- muchas personas van a decir: 'Bueno, tampoco era para tanto'. Sumado a que, cuando realmente tengamos una situación extrema y queramos explicarla, van a creer que cualquier situación se considera extrema y no van a darle importancia. Va a ser como el cuento de 'Pedro y el Lobo', esa es la realidad", explicó.

Por último, destacó que la práctica de bautizar caprichosamente y sin sustento científico cualquier situación vinculada al tiempo es cada vez más habitual y termina generando confusión, alimentando el miedo y restando seriedad a la comunicación del tiempo; además de ser peligrosa.

"El clima ya tiene sus extremos, no hace falta inventarlos para lograr clics", indicó.