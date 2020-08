Periodismo de calidad sin límites para los suscriptores de Los Andes

Los Andes ha demostrado que está a la vanguardia tecnológica. Fue la primera web de un medio periodístico en el país, innovó recientemente con un nuevo formato papel, fue premiado mundialmente por sus producciones audiovisuales y se mantiene entre los 10 sitios de noticias más leídos del país. Ahora da un paso más: permite a los subscriptores disfrutar del periodismo de calidad sin límites, y acceder a producciones exclusivas.

Durante más de 20 años, ha liderado como medio el oeste argentino. Cada mes, unos 10.000.000 de usuarios diferentes entran a los portales digitales de Los Andes desde la Argentina, una señal que reafirma la calidad de sus contenidos.

El nuevo proyecto de suscripción a contenidos digitales que se presenta hoy es un gran paso para Los Andes, y un desafío para todo su plantel periodístico. La propuesta está unida al éxito obtenido por su club de beneficios LOS ANDES PASS, con más de 50.000 miembros. Su sólida, variada y segmentada propuesta de beneficios se asocia así al entorno digital, con la misma calidad periodística, el compromiso con Mendoza, con la verdad y con sus lectores que caracteriza a Los Andes.

Tendencia mundial

Los Andes avanza en una dirección compartida con los principales medios del mundo, que se reorientaron hacia la suscripción para garantizar a sus lectores los más altos estándares periodísticos y ofrecerles investigaciones, columnistas destacados y contenidos de alto nivel que se suman como valor agregado a la actualización informativa minuto a minuto.

Para llevar adelante este programa de suscripciones multiplataforma Los Andes utiliza Wyleex, una plataforma simple, amigable y efectiva provista por el diario La Voz del Interior, de Córdoba, que sigue tendencias estratégicas adoptadas por grandes medios internacionales como The New York Times (EEUU), Financial Times (Inglaterra) y Clarín, entre otros.

¿Cómo funciona?

Todos los lectores podrán acceder en forma ilimitada a:

-Página principal de LOS ANDES.

-Toda la información referida a COVID-19.

-Acceso a 24 notas mensuales, sin necesidad de registrarse.

-Acceso a 79 notas mensuales, como usuario registrado.

-A partir de la nota 80 leída en un mes, los lectores deberán suscribirse al contenido digital de Los Andes para navegar en forma ilimitada en todo el sitio.

El registro, paso a paso

-Inicia sesión en www.losandes.com.ar. Luego hacé clic en botón INGRESAR que figura en el extremo superior derecho y colocá el mail que está asociado a tu suscripción papel como usuario. La contraseña es tu número de DNI. El mismo ya se encuentra registrado y no es necesario que realices ninguna gestión.

-Si no recordás el correo o no lo has registrado, comunícate con nosotros ingresando aquí o llamando al 0810-222-7872 de lunes a viernes de 9 a 15.

Beneficio extra para socios Los Andes Pass

Si ya sos socio titular de LOS ANDES PASS podrás disfrutar de un beneficio extra: acceder a todos los contenidos registrándote en el portal con tu correo.

Si ya estás suscripto a Los Andes Pass y recibís el ejemplar en tu domicilio los 7 días de la semana, o pagás en tu factura el concepto de Kiosco Digital, no es necesario que pagues adicional. Podés leer en forma ilimitada toda la información en Los Andes On line.

¿Cómo me suscribo al Acceso Digital?

Para adquirir una suscripción digital primero es necesario que estés registrado. Podés elegir entre 3 opciones. En todos los casos hay promociones especiales por tiempo limitado para poder contratar cada plan:

-Plan Digital Básico

Acceso a 10 contenidos exclusivos por día

Newsletter con contenido premium desde la redacción de Los Andes

-Plan Digital + Club Los Andes Pass

A lo enunciado antes se suman:

1 tarjeta Los Andes Pass

Acceso a la edición Los Andes en formato PDF todos los días de la semana

-Plan Digital + Club Los Andes Pass + Ejemplar de domingo en tu domicilio

Si tenés cualquier duda, comunicate con Atención al Cliente al 810-222-7872 y empezá a disfrutar de tu suscripción digital.

La tecnología que nos permite hacer la diferencia

Wyleex es una plataforma de bajo costo para sistemas de suscripción digital en medios de cualquier tamaño.

El proyecto (wyleex.com), que nació a partir de la experiencia de un medio de comunicación argentino, apunta a maximizar las conversiones de suscriptores de una manera simple, segura y efectiva.

“Wyleex es una herramienta creada para consolidar el crecimiento de las empresas periodísticas con cada suscripción”, explica Mauricio Rucci, responsable de la plataforma.

Se trata de una herramienta flexible, que permite implementar modelos distintos y por etapas, en función de cada modelo de negocio. Desde el acceso por registro (login-wall) hasta sistemas medidos de pago por contenido (metered paywall), muros de pago más estrictos (hard paywall), estrategias combinadas (freemium) y membresías.

La solución fue diseñada para administrar suscripciones a partir de un modelo de bajo costo y rápida implementación en cualquier sitio web. Cuenta con paneles de métricas en tiempo real, habilita pagos recurrentes, códigos de promoción, gestión de ofertas, clubes de beneficios y canales seguros para las transacciones.

Hoy se encuentra implementada en más de 12 medios de comunicación, en más de 6 países de América Latina y Europa.