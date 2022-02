Para la DGE el objetivo principal será la presencialidad y que los chicos aprendan a leer y escribir

Luego de dos años de pandemia, a primera hora del lunes el director General de Escuelas, José Thomas, junto al vicegobernador, Mario Abed, participaron del acto de inicio de clases del ciclo lectivo 2022 en la escuela 1-002 Blanco Encalada de Junín. “Los objetivos para este año son tener un año con la mayor presencialidad posible y un fuerte año de alfabetización en que todos nuestros alumnos aprendan a leer y escribir”, dijo Thomas.

Otros de los principales temas en la agenda educativa provincial son: las paritarias, lograr alcanzar un excelente estado en la mayoría de los establecimientos escolares, contar con la ayuda de los municipios, protocolos y vacunación contra el coronavirus.

“Es un año de expectativas, es el punto de partida post pandemia. Estamos convencidos que este año se acaba la pandemia y volvemos a una normalidad que tiene que ser superadora a la anterior”. Y agregó: “Con mucho esfuerzo tenemos que construir una educación mejor para nuestros chicos. Empezar un año lectivo sin paro es algo bueno, creo que la sensatez del sindicato y la medida que ha tomado para poder empezar las clases es buena y ojalá se mantenga mientras esté la mesa paritaria activa para que los chicos estén en la escuela todos los días y no tengamos problemas”.

En referencia a la situación edilicia de los establecimientos escolares y a los inconvenientes generados por el lluvioso día de inicio de clases el director contó: “A pesar de la lluvia la gran mayoría de las escuelas no ha tenido problemas para

iniciar las clases”. Y aclaró: “La gran mayoría de los colegios está funcionando bien, tenemos dos o tres problemas principalmente con caminos para llegar a las escuelas en algunas zonas de Luján y Maipú. Y algún que otro problema en el resto de la provincia”.

“Todos los días tenemos problemas en alguna escuela porque son 1.350 edificios con una variabilidad de cosas impresionante”, expresó el funcionario.

Asimismo, Thomas recalcó que lograr que todos los establecimientos escolares estén en excelentes condiciones no va a ser un trabajo que se logre a corto plazo y que para lograrlo cuanto antes se necesita de la colaboración de todos los intendentes.

“Sobre los fondos de coparticipación venimos muy bien trabajando con los intendentes y vamos a seguir trabajando hasta llegar al consenso con los 18. Me parecen muy importantes la construcción con los municipios, porque es importante que las políticas educativas tengan arraigo federal, y para eso es bueno trabajar con municipios, la provincia y la nación”, recalcó el educador.

PROTOCOLOS Y VACUNACIÓN

“Mendoza trabaja con nominalidad absoluta, sabemos que pasa en las escuelas. Arrancamos con el protocolo que propuso el Consejo Federal, que nos da la posibilidad de modificar ese protocolo a cada jurisdicción según el dinamismo de la pandemia y las condiciones de contexto”, contó el funcionario.

Y agregó: “Nosotros vamos a analizar los datos de Mendoza, en estas primeras dos semanas para empezar a tomar decisiones particulares. Pero nos parecía que era de suma importancia respetar el federalismo, si las 24 jurisdicciones nos pusimos de acuerdo en algo, cumplirlo hasta demostrar que Mendoza tiene condiciones para modificarlo”.

En referencia a la vacunación Thomas dijo: “La escuela educa, enseña y los chicos aprenden. Creo que si la escuela comunica que lo mejor que nos puede pasar es estar todos vacunados para poder tener la vida lo más normal posible eso llega a la familia como llegan todos los aprendizajes”.

Además, el funcionario aclaró que se va a trabajar en las escuelas sobre la importancia que tiene la vacunación, no solo por coronavirus sino de todo el calendario nacional de vacunación. “No ha sido muy bueno el proceso de vacunación en los últimos dos años por la pandemia por lo cual vamos a trabajar mucho”.

“Vamos a vacunar en las escuelas, vamos a empezar por las escuelas que sabemos que hay más chicos sin vacuna, gracias a nuestro sistema nominal de seguimiento. Esta semana comenzamos con la vacunación”, contó Thomas.

LUCHA SINDICAL

El pasado 19 de febrero el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazó la propuesta salarial, y si bien se decidió no hacer paro en el inicio de clases, llevó adelante una movilización que comenzó en la esquina de Godoy Cruz y Patricias Mendocinas de Ciudad, desde las 19.

La medida se votó por unanimidad en el Plenario con representantes de toda la provincia. Asimismo, se resolvió colocar cartelería en las escuelas para visibilizar el detalle del incremento que anunció el Gobierno en paritarias. Además, hubo presencia de los gremios en los actos de inicio escolar, y se estima que habrá distintas presentaciones durante los actos vendimiales para la realidad docente.

El 7 de marzo habrá una nueva reunión paritaria con el Gobierno, y de no haber una propuesta salarial superadora, se analiza la posibilidad de realizar un paro.

Al respecto, José Thomas expresó: “Nosotros venimos charlando con el Sute desde hace un mes, en el petitorio me imagino que está expresado lo que venimos dialogando. Tenemos coincidencias, y hoy hay una discusión paritaria que se da en ese ámbito y que hay que esperar que llegue al mejor resultado posible”.

Y agregó: “El Sute tiene el derecho a visibilizarse como mejor crea, me parece que cuando uno busca ese tipo de medidas tiene que pensar en el bien común. Por eso defiendo tanto el no paro, nunca lo defendí con 20 años de docencia porque no me parece la forma. Creo que con mucho esfuerzo y trabajo vamos a llegar a buen camino”.

Por su parte, la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, dijo: “Sabemos que el paro por el Ítem aula ha perdido fuerza, pero las escuelas ya lo están pensando. La mayoría de las escuelas se convocaron hoy (lunes) para caminar nuevamente por las calles mendocinas y mostrar el descontento”.

“Los trabajadores y las trabajadoras de la educación necesitamos para el 7 de marzo que se tenga en cuenta todo lo que estamos expresando, desde el Sute somos la voz de los trabajadores que han hablado en los plenarios, en las asambleas en las escuelas, en el plenario departamental y provincial. Todas estas expectativas esperamos que sean tenidas en cuenta para tener una propuesta superadora de la ya presentada”.

Acompañamiento de trayetorias

Desde la Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Primaria, se informó que en marzo se dará comienzo al nuevo ciclo del programa de Fortalecimiento de las Trayectorias con extensión de Jornada Escolar.

La ampliación de la jornada escolar se enmarca en una serie de políticas públicas para reforzar la escuela como espacio de enseñanza y revalorizar su función como institución integradora, potenciadora de vínculos, de lazos sociales, constructora de ciudadanía.

El programa supone la generación de aprendizajes integrales basados en la metodología de proyecto. Implica un trabajo colaborativo de directivos y docentes donde se integren los espacios curriculares, se definan los propósitos y metas, y donde los alumnos sean los protagonistas de sus aprendizajes.

Para este proyecto el gobierno escolar incluyó a todas las escuelas estatales y a todos los alumnos de 1° a 7° grado que por distintas razones transiten trayectorias que no les permite lograr las capacidades esperadas. Se trabajará en 726 escuelas de la provincia, de las cuales 8 son de frontera, 38 albergues, y otras 680 escuelas de las cinco regionales.