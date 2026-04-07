7 de abril de 2026 - 09:47

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de artículos deportivos busca personal

La casa de indumentaria deportiva se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. Requisitos y proceso de postulación.

La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

La firma Vaypol (con gran avance territorial) es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en Mendoza.

Leé además

Se abrió una nueva convocatoría para empleo en Mendoza.

Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza para incorporación inmediata

Por Agustín Zamora
El apart hotel abrió la búsqueda para sumar personal.

Oportunidad de empleo en Mendoza: importante apart hotel incorpora personal en distintas áreas

Por Alejo Zanabria

En el marco de su crecimiento y mantenimiento operativo, la compañía abrió una oportunidad de empleo para garantizar el correcto funcionamiento de sus locales y espacios de trabajo.

Búsqueda de empleo
La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

Acerca del empleo

El puesto implica coordinar tareas de mantenimiento, supervisar trabajos en los distintos locales y realizar el seguimiento de presupuestos. A su vez, los interesados requieren manejo de herramientas digitales y sistemas de gestión para el control de las tareas.

Requisitos

  • Formación como maestro mayor de obras, técnico en construcciones o carreras afines.
  • Experiencia en coordinación de mantenimiento, obras o facilities.
  • Manejo de Excel y sistemas de gestión.
  • Perfil organizado, resolutivo y con criterio técnico.
  • Orientación a la gestión administrativa.
Búsqueda de empleo
La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum a [email protected], indicando en el asunto: “MANTENIMIENTO”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

logistica: los 10 empleos que requerira este sector en 2026

Logística: los 10 empleos que requerirá este sector en 2026

Video: bomberos rescataron a un joven que amenazaba con lanzarse desde un piso 13.

Video: bomberos rescataron a un joven que amenazaba con tirarse desde un piso 13

Por Redacción Sociedad
ulpiano suarez y alfredo cornejo entregaron las primeras pistolas taser a preventores de la ciudad

Ulpiano Suarez y Alfredo Cornejo entregaron las primeras pistolas Taser a preventores de la Ciudad

Por Redacción
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 6 de abril

Por Redacción