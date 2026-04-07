Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de artículos deportivos busca personal

La casa de indumentaria deportiva se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. Requisitos y proceso de postulación.

La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados.

La firma Vaypol (con gran avance territorial) es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en Mendoza.

En el marco de su crecimiento y mantenimiento operativo, la compañía abrió una oportunidad de empleo para garantizar el correcto funcionamiento de sus locales y espacios de trabajo.

Búsqueda de empleo La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados. Web Acerca del empleo El puesto implica coordinar tareas de mantenimiento, supervisar trabajos en los distintos locales y realizar el seguimiento de presupuestos. A su vez, los interesados requieren manejo de herramientas digitales y sistemas de gestión para el control de las tareas.

Requisitos Formación como maestro mayor de obras, técnico en construcciones o carreras afines.

como maestro mayor de obras, técnico en o carreras afines. Experiencia en coordinación de mantenimiento, obras o facilities.

en coordinación de mantenimiento, obras o facilities. Manejo de Excel y sistemas de gestión.

Perfil organizado, resolutivo y con criterio técnico.

organizado, resolutivo y con criterio técnico. Orientación a la gestión administrativa. Búsqueda de empleo La cadena de insumos deportivos en Mendoza busca empleados. Web Cómo postular Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum a [email protected], indicando en el asunto: “MANTENIMIENTO”.