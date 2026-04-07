Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de artículos deportivos busca personal

La firma Vaypol (con gran avance territorial) es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en Mendoza.
La casa de indumentaria deportiva se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. Requisitos y proceso de postulación.
La firma Vaypol (con gran avance territorial) es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en Mendoza.
En el marco de su crecimiento y mantenimiento operativo, la compañía abrió una oportunidad de empleo para garantizar el correcto funcionamiento de sus locales y espacios de trabajo.
El puesto implica coordinar tareas de mantenimiento, supervisar trabajos en los distintos locales y realizar el seguimiento de presupuestos. A su vez, los interesados requieren manejo de herramientas digitales y sistemas de gestión para el control de las tareas.
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum a [email protected], indicando en el asunto: “MANTENIMIENTO”.