Oportunidad de empleo en Mendoza: importante heladería artesanal de Luján de Cuyo busca personal

Michel Heladería es una cadena de con sede en diferentes partes de Mendoza, que funciona bajo el formato de alimentos artesanales, combinando servicios tradicionales de cafetería con la experiencia de ser una de las empresas con más de 40 años en el rubro. cafetería y helados
Este tipo de establecimientos suele estar orientado tanto a turistas como a habitantes, por lo que requiere un
funcionamiento operativo constante en áreas claves como atención al público, producción y control de calidad.
Acerca del trabajo
Las vacantes disponibles son para:
Predisposición y proactividad . Conocer el rubro gastrómico. Experiencia con personal a cargo (comprobable).
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@
[email protected] e indicar en el asunto del correo: "ENCARGADO/A".
Empleo en Mendoza
La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.
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Para despachante de mostrador (INCORPORACIÓN INMEDIATA): Conocer el rubro gastrómico. Disponibilidad horaria para turnos rotativos. Movilidad propia (no excluyente). Vivir en Luján de Cuyo o alrededores.
Empleo en Mendoza
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Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@
[email protected] e indicar en el asunto del correo: "DESPACHANTE".
Ayudante de panadero/facturero: Predisposición y proactividad . Experiencia el rubro (comprobable). Disponibilidad horaria Vivir preferentemente en Luján de Cuyo o alrededores.
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Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@
[email protected] e indicar en el asunto del correo: "PANADERO". Sucursales en Luján de Cuyo Casa Central (Luján): Federico Serpa 375 (esquina España). Es la sede histórica, recientemente renovada. Chacras de Coria: Calle Mitre 1426. Sucursal Álamo: Juan Manuel Fangio 793. Sucursal Calle San Martín: San Martín 290.