8 de abril de 2026 - 10:10

Oportunidad de empleo en Mendoza: importante heladería artesanal de Luján de Cuyo busca personal

La cadena de helados que tiene sedes en todo Mendoza abrió una oportunidad de empleo para distintas áreas. Estos son los requisitos para postular.

La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

Foto:

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Por Alejo Zanabria

Michel Heladería es una cadena de cafetería y helados con sede en diferentes partes de Mendoza, que funciona bajo el formato de alimentos artesanales, combinando servicios tradicionales de cafetería con la experiencia de ser una de las empresas con más de 40 años en el rubro.

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Acerca del trabajo

Las vacantes disponibles son para:

  • Encargado de salón.
  • Ayudante panadero/facturero.
  • Despachante de mostrador.

Requisitos

Para Encargado de salón:

  • Predisposición y proactividad.
  • Conocer el rubro gastrómico.
  • Experiencia con personal a cargo (comprobable).

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@[email protected] e indicar en el asunto del correo: "ENCARGADO/A".

Empleo en Mendoza
La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

Para despachante de mostrador (INCORPORACIÓN INMEDIATA):

  • Conocer el rubro gastrómico.
  • Disponibilidad horaria para turnos rotativos.
  • Movilidad propia (no excluyente).
  • Vivir en Luján de Cuyo o alrededores.
Empleo en Mendoza
La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@[email protected] e indicar en el asunto del correo: "DESPACHANTE".

Ayudante de panadero/facturero:

  • Predisposición y proactividad.
  • Experiencia el rubro (comprobable).
  • Disponibilidad horaria
  • Vivir preferentemente en Luján de Cuyo o alrededores.
Empleo en Mendoza
La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo.

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@[email protected] e indicar en el asunto del correo: "PANADERO".

Sucursales en Luján de Cuyo

  • Casa Central (Luján): Federico Serpa 375 (esquina España). Es la sede histórica, recientemente renovada.
  • Chacras de Coria: Calle Mitre 1426.
  • Sucursal Álamo: Juan Manuel Fangio 793.
  • Sucursal Calle San Martín: San Martín 290.
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