Oportunidad de empleo en Mendoza: importante heladería artesanal de Luján de Cuyo busca personal

Michel Heladería es una cadena de cafetería y helados con sede en diferentes partes de Mendoza, que funciona bajo el formato de alimentos artesanales, combinando servicios tradicionales de cafetería con la experiencia de ser una de las empresas con más de 40 años en el rubro.

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de artículos deportivos busca personal

Oportunidad de empleo en Mendoza: importante apart hotel incorpora personal en distintas áreas

Este tipo de establecimientos suele estar orientado tanto a turistas como a habitantes, por lo que requiere un funcionamiento operativo constante en áreas claves como atención al público, producción y control de calidad.

En esta ocasión , el lugar abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal en varias áreas.

Las vacantes disponibles son para:

Predisposición y proactividad .

Conocer el rubro gastrómico .

. Experiencia con personal a cargo (comprobable).

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@[email protected] e indicar en el asunto del correo: "ENCARGADO/A".

Empleo en Mendoza La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo. Web

Para despachante de mostrador (INCORPORACIÓN INMEDIATA):

Conocer el rubro gastrómico .

. Disponibilidad horaria para turnos rotativos.

para turnos rotativos. Movilidad propia (no excluyente).

(no excluyente). Vivir en Luján de Cuyo o alrededores.

Empleo en Mendoza La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo. Web

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@[email protected] e indicar en el asunto del correo: "DESPACHANTE".

Ayudante de panadero/facturero:

Predisposición y proactividad .

Experiencia el rubro (comprobable).

(comprobable). Disponibilidad horaria

Vivir preferentemente en Luján de Cuyo o alrededores.

Empleo en Mendoza La heladería abrió la búsqueda para diferentes puestos de trabajo. Web

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: rrhh@[email protected] e indicar en el asunto del correo: "PANADERO".

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