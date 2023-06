Neurality se quedó con la primera edición del Desafío Catapulta

En el espacio Lodo, finalizó la primera edición del Desafío Catapulta, certamen para startups impulsado por la Ciudad de Mendoza junto a Banco Galicia, Embarca Aceleradora y Lodar. Tras la presentación de cada uno de los emprendimientos finalistas, el jurado seleccionó a Neurality Technological Solutions como el ganador, que se se quedó con el premio mayor de $1.000.000.

El intendente Ulpiano Suarez participó del evento y manifestó: “Qué bueno encontrarnos acá, para este momento tan importante. Sacaba cuentas y hace casi tres meses, en el teatro Independencia, presentábamos el Desafío Catapulta a partir de un trabajo articulado con Embarca, con Lodar y con el Banco Galicia, con el equipo de la muni y con toda la Dirección de Emprendedores, ratificando nuestro compromiso con los emprendedores y con la innovación”.

Y agregó: “Acá estamos ahora, fueron 65 proyectos y hoy están los seis finalistas. Quiero felicitarlos a todos los que han participado y todo el éxito a los que presentan sus proyectos. Estoy seguro de que no va a haber un sólo ganador, hay muchos ganadores porque gana la Ciudad y gana Mendoza, porque seguimos apoyando a cada emprendedor para apostar fuerte a la innovación, que es lo que nos va a hacer salir adelante. Felicitarlos a ustedes por el espíritu y la garra de emprendedor”.

Mientras que Federico Colonnese, director de Emprendedores, sostuvo: “Estamos muy contentos de haber concluido este proceso, el cual venimos desarrollando hace varios meses. Cuando pensamos este Desafío, lo hicimos con el fin de potenciar emprendedores que ya contaran con MVP, para que puedan estar listos para recibir inversión privada y escalar. Del total de emprendimientos que se presentaron, seleccionamos diez a los cuales les brindamos mentorías, pre aceleración y capacitaciones one to one, que los deja posicionados en otro nivel.

Luego señaló: “Esto se vio reflejado en los seis finalistas que pitcharon, donde la madurez en sus exposiciones y modelos de negocios fue muy superior a la que escuchamos en su primera postulación, se notó el crecimiento profesional de cada uno. De esta forma seguimos posicionando el ecosistema mendocino a nivel país y esto se vio reflejado ya que entre los postulados, habían proyectos de todo el país, y puntualmente Omaly, emprendedor de Jujuy, pudo venir para pitchear”.

En total se presentaron 65 emprendimientos que entre los requisitos a cumplimentar, debían tener base tecnológica y estar dedicados a la comercialización de productos y/o servicios innovadores, con un plus en aquellas aplicaciones que además tuvieran impacto social y/o ambiental.

Luego de un extenso trabajo del jurado especializado, se seleccionaron las diez startups que continuaron con el proceso de pre-aceleración y mentorías especializadas. Posteriormente, fueron elegidos seis emprendimientos, los cuales estuvieron presentes en esta ronda final.

En esta instancia definitiva, el jurado integrado por Constanza Dawbarn y Federico Giroldi, miembros del Club de Inversores Ángeles de Mendoza; Fernando Cirer, del emprendimiento Wingu; Sebastián Spena, de Galicia Ventures; y Julia Kerman, de Embarca; determinó al gran ganador de esta primera edición.

Previo al debate y decisión del jurado, los representantes de cada startup contaron con cinco minutos para presentar su emprendimiento y luego responder algunas inquietudes y curiosidades.

Las propuestas finalistas fueron: BioSpi, centrada en la producción de bioestimulantes a partir de microalgas; Omaly, una plataforma digital para conectar a las marcas con sus consumidores; Neurality, software de entrenamiento virtual que propone una metodología innovadora para disminuir errores técnicos en las cirugías; Flipet, startup destinada a la problemática del cuidado de mascotas; Makel T, una propuesta que busca reducir la brecha entre el sistema educativo tradicional y la demanda en el mercado local actual; y Appapacho, startup que tiene como propósito mejorar la calidad de vida del adulto mayor en residencias a partir de una herramienta digital.

Finalmente, Neurality fue el proyecto ganador de esta primera edición. Uno de sus referentes, Fabián Cremaschi, indicó tras recibir el premio: “Quiero agradecer a los organizadores, al resto de los proyectos finalistas, y al equipo de trabajo. Estamos muy contentos, pensamos que esto es la primera etapa, hemos aprendido de gente muy valiosa y estamos muy agradecidos”.