Nahir Galarza brindó una entrevista desde la cárcel: "Nunca tuve el beneficio de la duda"

Durante una nueva entrevista, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, rompió el silencio y se dirigió a los padres de la víctima. “Mis padres y yo intentamos contactarnos con los padres de Fernando, pero ellos no quisieron. Es entendible que no quisieran nada conmigo. Les pediría perdón desde lo más sincero de mi corazón" , aseguró la joven.

En diálogo con Canal 9 Litoral, de la ciudad de Paraná, Galarza aseguró: "Me puse en su lugar en toda la situación, no sé si ellos lo hicieron, pero eso me deja tranquila”, contó en declaraciones para Canal 9 Litoral, de la ciudad de Paraná. Cabe recordar que, a principios de julio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme la condena a Galarza por el crimen. Por este motivo, la detenida podría dar por cumplida su pena en el 2052, cuando cumpla los 54 años.