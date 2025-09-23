Nada es lo que parece: sorpresiva revelación del cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

El caso de la pintura "Retrato de una dama" tuvo un giro inesperado: no fue pintada por Giuseppe Ghislandi y la mujer retratada tampoco sería la condesa Colleoni.

“Retrato de una dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, fue robada en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

El expediente judicial que sigue la pista del cuadro “Retrato de una dama”, ahora bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumó un dato que sorprendió a la Justicia Federal de Mar del Plata.

Resulta que dicha obra no pertenece al pintor Giuseppe Ghislandi, como se creía, y la identidad de la mujer retratada también está en duda.

El cuadro había sido robado por los nazis al galerista judío Jacques Goudstikker en Ámsterdam, cuyo patrimonio fue expoliado por altos mandos del Tercer Reich. Tras décadas desaparecido, reapareció colgado en una casa de Parque Luro, Mar del Plata, en poder de Patricia Kadgien y su esposo Juan Carlos Cortegoso, descendientes del jerarca nazi Friedrich Kadgien, vinculado a Hermann Göring.

El matrimonio lo entregó tras un allanamiento judicial y fueron imputados por encubrimiento agravado de robo en contexto de genocidio.

El misterio del "Retrato de una dama" Durante años, especialistas habían atribuido la pintura a Fra' Galgario (Giuseppe Ghislandi) y a la condesa Colleoni, integrante de una de las familias más influyentes de Bérgamo, en el norte de Italia, pero una consulta la dejó su origen en una incógnita.