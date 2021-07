¿Nace una nueva foto para compartir en redes? Las Heras renovó la cartelería del Cerro Arco

La Municipalidad de Las Heras en su objetivo por optimizar el desarrollo turístico de su geografía montañosa avanzó este año con su programa de señalética turística en los polos principales del departamento del norte de la Provincia, propuesta que abarca desde el pedemonte pasando por la la zona de Uspallata hasta los principales hitos que vincula la ruta 7 de la Alta Montaña.

La comuna busca avanzar así, en el desarrollo y promoción de sus espacios turísticos, con el propósito de planificar sus atractivos, procurando sobre todo la conservación del patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios a visitar por la gente.

La nueva señalética brinda información sobre el recorrido Prensa Las Heras

En ese sentido, se colocaron 11 carteles informativos , turísticos y preventivos en la localidad del Challao , específicamente en el Cerro Arco, en el llamado pedemonte mendocino, polo atractivo que todos los fines de semana convoca a más de 500 personas entre familias, runners y senderistas. La cartelería cuenta con infografía del lugar mencionando distancias , alturas y cerros aledaños, también información de la flora y la fauna propia del pedemonte , en idioma castellano, portugués e inglés, para que cualquier visitante del mundo pueda enriquecerse y conocer bien el sitio.

Además, la persona que llegue a la cima encuentra el cartel de cumbre del Cerro Arco con con un código QR , que al escanearlo, los linkea a la cuenta de Instagram de turismo del municipio de Las Heras (@lasherasturismo), y de esa manera profundizar la información sobre los servicios y propuestas turísticas que tiene el distrito de El Challao como así también conocer otros atractivos naturales, culturales e históricos en el territorio de Las Heras.

Además, una vez ingresado en la cuenta de Instagram de Turismo Las Heras, uno puede acceder al sitio web del municipio donde se abre un abanico de opciones y propuestas para el turista.

Prevención y concientización

Parte de esta nueva cartelería turística hace foco en la prevención y en la concientización donde se prohíbe hacer fuego y sobre todo cuidar el entorno natural, evitando tirar basura en el camino al cerro Arco, comunicando que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.

“En concreto,este conjunto de señales se concibe como un servicio de información para el visitante, destinado a incitar el interés del descubrimiento de los atractivos turísticos que ofrece el departamento, sin dejar de lado nuestra fuerte campaña de concientización del medio ambiente”, explicó Rodrigo Pérez Esquembre, director de Turismo de Las Heras.

En otras etapas, el municipio tiene proyectado aplicar el mismo sistema de señalización turística en zonas del valle de Uspallata y de la Alta Montaña.

“El Cerro Arco es uno de los íconos de la Provincia por ser el primer cerro a 20 minutos de la ciudad de Mendoza, donde uno se encuentra con un paisaje al aire libre ideal para toda la familia. Además, la cima del cerro es un mirador privilegiado, por eso el desarrollo comercial a través de esta iniciativa de promoción turística del municipio es vital en estos tiempos donde los espacios abiertos son la clave”, sostuvo Domingo Álvarez, dueño del restorán de montaña Puerta de la Quebrada, al pie del Cerro Arco.

En primera persona

Monica Pozebón, es una senderista habitué del cerro lasherino, todos los sábados en la mañana tiene al cerro como su actividad saludable.”Me sorprendí mientras caminaba hasta el Arco con esta cartelería informativa, para mi que soy mendocina pero para el turista es muy necesario esta ayuda. Fui midiendo mis tiempos de trekking mientras pasaba estas postas, la verdad que me encantó”.

Miguel Mestre es vecino de Las Heras y sus entrenamientos de running los realiza en el cerro Arco.”Antes no teníamos ni idea la altura, el desnivel o la distancia hasta la cumbre,estos carteles no solo te informan si no que te dan seguridad, sobre todo a las personas que suben sin conocimiento”.

Valentina Santaolalla, es de San Martín y vino con su amiga a subirlo por primera vez.” Nos habían hablado mucho de este cerro y debíamos venir a conocerlo. La verdad es que la vista de la ciudad que tiene desde la cima es única. Esta señalética nos hace más fácil el camino”.

El Challao, zona de montañas bajas con mucha vegetación y un microclima agradable, cuyo nombre significa “agua de la olla o de la hondonada”, ofrece historia, cultura y naturaleza en un mismo lugar. El primer acueducto colonial, la celebración religiosa más convocante de la región o las actividades de deporte aventura y recreativos son algunos de las experiencias para el visitante, sin contar con el servicio de alojamiento que ofrecen los prestadores turísticos de la zona.