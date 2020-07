Muy cerca del Día de la Amistad, el Gobierno aún no define qué se puede hacer y qué no

Ayer, desde el mismo Gobierno, aseguraron que los amigos y amigas de Mendoza que quisieran celebrar su día únicamente podía reunirse en cafés, restaurantes y bares. Al parecer, tal cual señalaron, los alojamientos habilitados para hacer turismo interno sólo son para las familias. Así es que los amigos no podían recurrir a esta alternativa.

Sin embargo, tanto prestadores turísticos como dirigentes políticos de ejecutivos municipales aseguraron a Los Andes no estar al tanto de la información y, por ende, no tener las indicaciones pertinentes para seguir las órdenes correspondientes. Lo cierto es que hoy, a tres días de la fecha calendario del festejo, todavía no hay definiciones concretas del estado provincial.

Todo en potencial, porque desde adentro nadie quiere confirmar ni adelantar nada, lo que se estaría analizando es que el Gobierno le sugiera a los prestadores encargados del turismo que no alquilen cabañas ni ningún alojamiento a grupos de amigos.

Si bien, como decíamos la jornada de celebración es el lunes 20, son muchos los amigos y amigas que pretenden organizar con anticipación y, por supuesto, los encargados del sector turístico que tienen necesidad de trabajar y de saber cómo prepararse para el fin de semana de la amistad. Pero, hasta este jueves por la mañana, la única certeza es que los bares, cafés y restaurantes son los lugares habilitados para ir a festejar.