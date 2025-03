Muerte de Diego Maradona: el audio que compromete al equipo médico antes de su externación

En ese sentido, Jana Maradona mencionó: “Va a ser atendido 24/7 por médicos, especialistas, voy a intentar estar lo máximo posible. A mí me gustaría que se coordine cada día quien ingresa, están todos los que estamos acá en la lista de quién puede ingresar sin oposición, pero estaría bueno que si, no sé, si el lunes va alguien y el martes va alguien también, coordinarse con el equipo de médicos, es lo mejor”.

Dalma Maradona por su parte asintió y agregó “también quién le puede funcionar mejor a él”.

“Como que no estén todos ahí y que él quiera estar solo. Organizarnos para eso y creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero igual lo digo porque me parece que está bueno esto, tener una organización, sumar todos para lo mismo. Cómo respetar eso que estamos tratando que se haga lo más rápido posible, sabemos que él no es una persona fácil, pero nada, no es la primera vez tampoco”.

Por otro lado, Agustina Cosachov, explicó que pidieron enfermeros que estén especializados en la temática y demás. “Entonces, el plan farmacológico se arma y después los enfermeros supervisan y también el acompañante terapéutico. Porque, por lo que yo estuve charlando con él también tienen un rol en eso. Supervisando, me parece que podemos dejarlo a cargo de ellos en cuanto a las tomas y el control de la medicación”, añadió Cosachov.

En la reunión, la psiquiatra Cosachov anunció la presencia de enfermeros especializados. Cinco años después, dos profesionales de la salud, Ricardo Almirón, y Dahiana Gisela Madrid, están imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Lo mismo sucede con el encargado que debía coordinar la tarea de ambos, Mariano Perroni.

Luego Jana detalló que “en la reunión de médicos había dos caminos: uno era una internación en un centro y después la internación domiciliaria y otro, la internación domiciliaria directa. Estamos como nos pusimos de acuerdo y dijimos que la internación domiciliaria era la mejor manera de resolver esto, de que salga adelante y en el caso de que ya veamos que se nos está yendo de las manos”

Veronica Ojeda y Dalma Maradona, afirmaron lo que dijo Jana y esta última agregó que “primero quiere poner todas fichas a la internación domiciliaria”.

Leopoldo Luque, arremetió respuesta y dijo “Creo que hay cosas que, por más que las hablemos, las necesitamos llevar a la práctica y en la práctica vamos a ir aprendiendo cómo hacerlas. Y digo esto porque, en un futuro, para que no haya desilusiones o, no sé, que nadie se ponga triste, ni que falló, porque va a ser parte del tratamiento, porque todo lo que vayamos planificando, Diego tiene mil argumentos para echarlo a la basura”.

Leopoldo Luque y Diego Maradona El neurocirujano Leopoldo Luque junto a Diego Maradona

“Yo creo que hay que buscarle mejorar la calidad de vida, no sé si va a ser óptimo, pero sí mejorarle la calidad de vida. Dejemos los problemas personales de lado y busquemos una solución, eso es por ahí lo que uno busca”, añadió Luque.

Rodolfo Benvenuti, médico recomendado por el ex abogado de Diego, dio su opinión acerca del diez: “Necesita un equipo multidisciplinario que lleve a Diego. Son varias especialidades que lo tienen que acompañar y especialistas que sepan del manejo de las adicciones, más allá del síndrome de abstinencia que es una consecuencia de todo esto, yo vi que a Leopoldo lo escucha, con lo cual, esa cuestión es fundamental”.

Tras que Luque estaba de acuerdo con el argumento de Benvenuti, Cosachov intervinó diciendo que “pidieron un médico neurólogo para que tenga una evaluación más concreta”.

También en la conversación participó Víctor Stinfale, ex abogado del jugador, en donde mencionó: “Nadie quiere que le pase nada, estamos todos de acuerdo, nosotros necesitamos de más gente, un enfermero que esté las 24 horas, no Maxi [por Pomargo] dándole la pastillita”.

“Para mi tiene que estar el profesional que pone el grito, que grite, que te grite a vos Leopoldo y vos te vas a comer los cachetazos pero que lo putea el otro. A ver, eh, yo lo conozco a Diego hace muchos años y en algún momento se va a tornar muy complicado”, concluyó Stinfale.

Carlos Díaz, psicólogo del caso afirmó que Maradona debía estar “con vigilancia”.

Asimismo, el ex letrado comenzó a hablar sobre la organización tras la externación, a lo que Rodolfo Benvenuti asintió y dijo: “tiene que ser importante la contención que reciba cuando llegue a la casa”.

Por último, todos coincidieron en que lo más importante era el trabajo terapéutico y la presencia constante de un clínico.