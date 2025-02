Modo Vendimia: Nancy, la sancarlina que es virreina de las Personas Mayores, y su receta para ser feliz

En diálogo con Los Andes , Nancy Testa (65) , compartió su emoción y orgullo por haber representado a su departamento y ser la nueva virreina electa. "Me eligieron en un centro de jubilados y pensionados de La Consulta , donde participo en clases de yoga . Las mujeres me animaron a presentarme, y aquí estoy, viviendo una experiencia espectacular", cuenta la mujer.

Fue un largo viaje que se hizo corto entre charlas y mates. Al llegar a la plaza, las candidatas de todos los departamentos compartieron una merienda. Luego se dirigieron al predio donde se celebró la fiesta, donde encontraron un gran escenario montado sobre la calle, que, con música y baile, invitaba inmediatamente a mover los pies.

Reina personas mayores Mendoza Nancy San Carlos 1.jpg Modo Vendimia: Nancy, la sancarlina virreina de las Personas Mayores, y su receta para ser feliz

Llegado el momento más esperado del domingo, el de la elección, se procedió a presentar una a una a todas las candidatas en el escenario. Y luego fue el turno del canto de los votos.

"Sinceramente, no escuchaba bien, no sé si eran los nervios o qué, pero no oía algunos votos. Cuando anunciaron que la virreina era de San Carlos, ¡ni yo lo podía creer!", confesó, con una mezcla de sorpresa y de emoción Nancy, quien jamás olvidará el abrazo de su nieta y lo que le dijo en ese momento de euforia.

"Estoy orgullosa de vos abuela" recuerda, conmovida, y agrega: "Fue la emoción más grande de mi vida".

Reina la voz de la experiencia

Al momento de ser coronada, Lidia Ferreyra, la virreina saliente, le dio un consejo a la nueva soberana.

"Me dijo: 'sonreí y disfrutá cada momento que vivas de ahora en adelante. Todo es hermoso'". Y Nancy, convencida, asegura que lo está siguiendo al pie de la letra.

La flamante Virreina destacó el apoyo incondicional de su familia, amigos y la comuna de San Carlos. "Me acompañaron mis hijos, mis nietos, mi hermano, todas mis amistades. La Municipalidad se portó muy bien conmigo; los chicos de protocolo, todos, se portaron espectacular", expresó agradecida.

Con una agenda cargada de actividades, Nancy se muestra expectante por lo que viene. Pero también se permite reflexionar sobre pasado y presente.

Reina personas mayores Mendoza Nancy San Carlos 4.jpg Modo Vendimia: Nancy, la sancarlina virreina de las Personas Mayores, y su receta para ser feliz

“Trabajé junto a mi esposo en un taller de tornería por más de 32 años” relata, emocionada. Y hace una emotiva pausa recordando la partida de su compañero. "Después seguí unos dos o tres años más. Pero dejé el taller porque quería disfrutar de muchas cosas", agrega.

Así llegó al centro de jubilados, se sumó a clases de yoga y, con una sonrisa, confiesa: "A esta altura de mi vida, estoy aprendiendo a jugar a las bochas por las noches. Nos enseñaron y nos divertimos un montón, pasamos dos horas espectaculares", relata, sonriente.

A modo de cierre, Nancy comparte la receta que a ella la hace feliz.

"Siempre digo: si estás en tu casa y no sabes qué hacer, si te aburre la televisión y la rutina de todos los días, mi consejo es que vayas a un centro de jubilados. Son lugares que te enseñan muchas cosas y te brindan mucho amor. ¡Hay que aprovecharlo!", concluye.