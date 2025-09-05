Mentiras que repetimos como verdades: 15 creencias populares que la ciencia ya desmintió

En la vida cotidiana circulan frases que se repiten de generación en generación y se instalan casi como verdades absolutas. Sin embargo, la mayoría de las creencias populares no tiene sustento para que ciencia tome como verdadero. Desde el frío como supuesto causante de resfríos hasta las falsas ideas sobre la alimentación . Estos son algunos de los mitos más extendidos :

Cómo es la "dieta arcoíris", una colorida tendencia en alimentación saludable

No caigas en ellos: los 5 mitos más comunes a la hora de reciclar dentro del hogar

Aunque muchos siguen culpando a las bajas temperaturas, lo cierto es que los resfríos se producen por virus o bacterias . El frío en sí mismo no genera fiebre ni dolor de garganta. Lo que sí ocurre es que en invierno pasamos más tiempo en lugares cerrados, compartiendo aire con otras personas, lo que facilita el contagio.

Falso. La sangre siempre es roja; lo que cambia es cómo la vemos a través de la piel, ya que al ser transportada sin oxígeno es de un color rojo más oscuro.

No lo hace más grueso, solo parece distinto porque el corte es recto.

Otro mito. El folículo producirá otra cana, pero no aparecen nuevas por arrancarlas.

Que aparezcan demasiadas canas de repente podría ser un problema de salud y no la edad.

5 - Los humanos solo tenemos cinco sentidos

Además de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, existen otros como el equilibrio o la interocepción.

Es mentira que tomar alcohol sirva para combatir el frío y calentar el cuerpo Es mentira que tomar alcohol sirva para combatir el frío y calentar el cuerpo

6 - El alcohol calienta el cuerpo

Si bien es verdad que su consumo genera sensación de calor, pero en realidad baja la temperatura interna.

7 - El desayuno es la comida más importante del día

En realidad, todas las comidas son igual de relevantes. La clave está en que cada una aporte variedad y nutrientes, más que en el orden.

8 - Los alimentos sin grasa son más sanos

Falso. El cuerpo necesita grasas saludables para funcionar. Además, muchos productos “sin grasa” agregan azúcar o aditivos para compensar el sabor.

OMS pide reducir consumo de azúcar OMS pide reducir consumo de azúcar

9 - El azúcar negro es mejor que el blanco

Las diferencias son mínimas. Un consumo excesivo de cualquiera de los dos impacta de forma negativa en la salud.

10 - Los productos light no engordan

Aunque tengan menos calorías, siguen sumando al total diario.

Con la temática relacionada a la comida abundan las creencias erróneas, potenciadas por redes sociales, dietas de moda y mucha información no dada por especialistas. Lo cierto es que para llevar una alimentación saludable lo importante es mantener el equilibrio, elegir alimentos de calidad y acompañarlos con actividad física.

11 - El chocolate causa más caries que otros alimentos

En este caso lo determinante es la higiene dental, no el tipo de comida.

12 - Los pájaros migran solo por el frío

También lo hacen en busca de alimento o mejores lugares para reproducirse.

13 - Si se te cae un alimento al piso, tarda cinco segundos en contaminarse

La contaminación es inmediata, no depende del tiempo que pase en el suelo.

14 - Si no tomás el jugo natural rápido se le van las vitaminas

Estas se degradan con el tiempo, pero no en cuestión de segundos; el proceso es más lento.

15 - Tirar aceite por en la pileta de la cocina es inofensivo

Un error que daña el medioambiente, puede obstruir cañerías y contaminar el agua.

En definitiva, estos son solo algunos de los mitos y creencias populares que conviene desterrar y desmitificar aquello que carece de evidencia científica.