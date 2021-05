Mendoza casi cuadruplicó la positividad máxima de contagios recomendada por la OMS

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que, a la hora de realizar testeos, el índice de positividad sea del 10% o menos. Sin embargo, este martes Mendoza casi cuadruplicó esa cifra, con una positividad del 37,2% en una jornada récord de casos con 1.352 casos confirmados.

La tasa de positividad es el porcentaje de test positivos sobre el total de estudios que se realizan. Especialistas locales advierten que es necesario hacer más estudios por día para detectar los casos diarios y frenar la cadena de transmisión.

“El índice que informan es mucho más bajo del real, hay muchos pacientes que no consultan o que se autoperciben como Covid y se aíslan. Si hay un caso en una familia se testea a uno solo y no al resto. Al no ser hisopados no se consideran enfermos y siguen haciendo sus actividades habituales”, precisó Alicia Molina, neumonóloga que actualmente desempeña funciones en el sector Covid-19 del Hospital El Carmen.

En lo que va de mayo el promedio de positividad en Mendoza es de poco más del 32,3%, mientras que en abril la tasa fue del 29,5%. Sobre esto, la subsecretaria de Salud de la provincia, Mariana Álvarez, explicó que “el índice es alto es porque las personas que se dirige a los centros de testeos van con síntomas, entonces es muy probable que sean positivos. Sobre esa población va a haber una alta posibitividad”.

Actualmente sólo se testea a quienes tienen más de dos síntomas, por lo que se deja fuera a parte de a población que puede estar infectada, pero ser asintomática. Sobre este criterio, la funcionaria de Salud que sigue con el objetivo de “afinar bien” los testeos “y en el día preciso para hacer un testeo que sea eficiente, si no puede haber testeos que no nos muestren la realidad”.

Sin embargo, Molina insistió en la importancia de los estudios masivos para captar asintomáticos: “Sólo al que testeás cumple aislamiento, por eso no baja la meseta de contagios. Lo aseguro porque me lo dicen todos mis pacientes: en una casa que hay un positivo, te aseguro que están todos contagiados. La altísima positividad es porque hay pocos testeos”.

Cifras preocupantes en el Sur

Si el porcentaje promedio de la provincia llama la atención, los datos que se manejan en el Sur de Mendoza son aún más alarmantes: en lo que va de mayo la tasa de positividad es de 48,9%.

Continúan los testeos para detectar el Covid-19 en el centro de Testeo ubicado en el espacio Le Parc. Orlando Pelichotti | Los Andes

“Con el brote que empezó en Alvear se aumentó la cantidad de positivos y la mayoría de los testeos han dado positivo, por eso es tan alto. Ahora se va a sostener por un tiempo y va seguir impactando ese brote. Generalmente se toman 2 semanas para equilibrar la positividad. Sabemos que el sur es muy amplio y tenemos distintas realidades”, detalló Álvarez.

Lo cierto es que a partir del jueves comenzarán a realizar una serie de operativos en General Alvear, San Rafael y Malargüe, aunque también está previsto hacer lo mismo en otras regiones de Mendoza.

“Además de la ampliación de los centros de testeos, estamos enfocados en salir a buscar y anticiparnos en algunas comunidades de territorios que puedan estar más alejados. En toda la provincia vamos ir saliendo a buscar y ver qué encontramos”, indicó la subsecretaria.

Los nexos casos por nexo no se informan

Desde el 21 de abril de este año que Mendoza no reporta nuevos casos positivos por nexo epidemiológico. En esa jornada se informaron 70 infectados diagnosticados por esta vía.

Y, si bien en el informe que comparte diariamente la Región Sur desde entonces se han confirmado 10 casos, ninguno de ellos se incluyó en los partes provinciales.

Respecto a esto, Álvarez aclaró que los nexos “se cargan en el sistema oficial y se informan al sistema SISA, pero a lo mejor no se discriminan en el reporte que se comparte a la prensa” y que se debe a que “son de un valor que no es tan significando, unos 10 por día”.

Entre los casos confirmados por este medio están los convivientes que presentan algún síntoma, pero no se contabiliza a los asintomáticos, que podrían estar infectados y no saberlo.

“El tener el análisis con resultado positivo en la mano hace que la gente no siga circulando”, remarca Molina. Ya sea por exigencias patronales o por la propia necesidad, quienes no tienen síntomas, pero han tenido contacto estrecho con un positivo, muchas veces no cumplen con el aislamiento.

“Ahí volvemos a que son fundamentales las medidas que vayamos tomando: si has tomado las medidas de prevención en tu trabajo, y hay un caso positivo, no deberías contagiarte. Y si vos estuviste con un contacto estrecho, pero vas a trabajar con tapabocas y respetás la distancia, no deberías contagiar a nadie. Esto se ve atravesado por la responsabilidad personal”, indicó la funcionaria de Salud.

Finalmente, agregó: “La conciencia es de la persona y de las decisiones que tome para cuidarse, lo que va a impactar en que no tenga que dejar de trabajar. También entra conciencia de los que dan trabajo y no respetan que una persona deba hacer aislamiento de 14 días si convive con un caso positivo”.