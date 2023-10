Mendocina les hizo un consejo a los chilenos y se viralizó: “Estamos peor que Venezuela”

La escasez de combustible y las largas filas en las estaciones de servicio se volvieron una postal en Mendoza. Incluso, muchos conductores se organizan para ir de madrugada, un horario menos concurrido. En medio de esta incómoda situación, los chilenos siguen cruzando la cordillera atraídos por los precios baratos de la mercadería en los supermercados ante la devaluación del peso.

Este fin de semana fue, además, bastante particular. Los trasandinos llegaron a Mendoza y tuvieron que quedarse algunos días más debido al cierre del paso Cristo Redentor por la nieve. En consecuencia, un equipo periodístico del canal chileno Mega viajó a la provincia y captó no sólo a los chilenos, sino también las extensas esperas para cargar nafta y gasoil.

El periodista del matinal “Mucho gusto” estuvo en la esquina de avenida San Martín y Amigorena, desde donde retrató los problemas que aquejan a los argentinos hace varios días. Al entrevistar a una conductora local, se llevó una sorpresa inesperada: “No vuelvan más”.

Indignada por la falta de combustible y la suba de precios, la mendocina dijo a la televisión de Chile: “Es un país catastrófico, no vuelvan más, porque la verdad es que lo van a pasar mal siempre. Es mi recomendación”.

“La verdad es que estamos muy tristes, parece Venezuela. La verdad es que esperamos que cambie el gobierno, o nos vamos a tener que ir, como lo hicieron ellos en su momento. Estamos peor que Venezuela. Nos están cortando la libertad”, aseguró, mientras los conductores en Santiago mostraban su cara de sorpresa.

En tanto, la acompañante sumó en su declaración contra el ministro-candidato Sergio Massa, el más votado en las elecciones generales: “La sociedad se adapta, es corrupta igual que ellos. Se duerme y sigue votando a los mismos que están por los planes”.

La conductora finalmente expresó: “Nosotros que trabajamos tenemos que llegar tarde, no sabemos si nos descuentan o se enojan con nosotros. No me queda otra que llegar tarde al trabajo, estoy en rojo, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. No me queda otra”.

