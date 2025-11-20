Mañana será el velatorio de Diego Fernández Lima y convocaron a la comunidad a participar: "Los esperamos"

El adolescente fue asesinado en 1984 y sus restos fueron hallados 41 años después en la casa de su ex compañero de escuela Cristian Graf.

Los familiares de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984 cuyos restos fueron hallados 41 años después en la casa de su ex compañero de escuela Cristian Graf, convocaron a la comunidad a participar del velatorio del joven luego de que la Justicia les entregara sus huesos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este viernes 21 de noviembre, de 15.00 a 00.00, el velatorio se realizará en Nardi Sepelios, ubicado en la intersección de la avenida Álvarez Thomas y Arizona. “Vamos a despedir, como se merece, a mi amado hermano Diego. Los esperamos”, expresó Javier Fernández Lima, hermano de la víctima.

El miércoles, Javier confirmó que la Justicia finalizó la etapa de peritajes y entregó a la familia los restos encontrados en mayo de 2025 en el patio de la vivienda donde actualmente reside Graf, quien fue compañero de escuela de Diego. “Es un día especial, pero es algo que no se lo deseo a nadie”, señaló.

La causa judicial

Tras el hallazgo, el fiscal Martín López Perrando acusó a Christian Graf de encubrimiento, al considerar que el imputado dio distintas versiones sobre cómo habrían aparecido los restos en su domicilio.

Sin embargo, a fines de octubre el juez Alejandro Litvack dictó su sobreseimiento. La fiscalía y la querella apelaron esa decisión, y se espera que recién haya novedades sobre la continuidad del expediente a mediados de diciembre.