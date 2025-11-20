20 de noviembre de 2025 - 10:24

Mañana será el velatorio de Diego Fernández Lima y convocaron a la comunidad a participar: "Los esperamos"

El adolescente fue asesinado en 1984 y sus restos fueron hallados 41 años después en la casa de su ex compañero de escuela Cristian Graf.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los familiares de Diego Fernández Lima, el adolescente asesinado en 1984 cuyos restos fueron hallados 41 años después en la casa de su ex compañero de escuela Cristian Graf, convocaron a la comunidad a participar del velatorio del joven luego de que la Justicia les entregara sus huesos.

Leé además

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984

La familia de Diego Fernández Lima recibió sus restos luego de 41 años

Por Redacción Sociedad
Operativo por joven argentino desaparecido. Pese al turismo, en La Serena la mayoría de las playas tienen bandera roja: no son aptas para el baño

Cuatro días de búsqueda del sanjuanino en La Serena: "Las posibilidades son nulas"

Por Redacción Sociedad

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, este viernes 21 de noviembre, de 15.00 a 00.00, el velatorio se realizará en Nardi Sepelios, ubicado en la intersección de la avenida Álvarez Thomas y Arizona. “Vamos a despedir, como se merece, a mi amado hermano Diego. Los esperamos”, expresó Javier Fernández Lima, hermano de la víctima.

El miércoles, Javier confirmó que la Justicia finalizó la etapa de peritajes y entregó a la familia los restos encontrados en mayo de 2025 en el patio de la vivienda donde actualmente reside Graf, quien fue compañero de escuela de Diego. “Es un día especial, pero es algo que no se lo deseo a nadie”, señaló.

La causa judicial

Tras el hallazgo, el fiscal Martín López Perrando acusó a Christian Graf de encubrimiento, al considerar que el imputado dio distintas versiones sobre cómo habrían aparecido los restos en su domicilio.

Sin embargo, a fines de octubre el juez Alejandro Litvack dictó su sobreseimiento. La fiscalía y la querella apelaron esa decisión, y se espera que recién haya novedades sobre la continuidad del expediente a mediados de diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Confuso desalojo de personas en situación de calle en el centro de San Martín.

Polémico desalojo de personas en situación de calle en el centro de San Martín

Por Enrique Pfaab
Resultados y ganadores del Quini 6, miércoles 19 de noviembre

Quini 6: los 11 ganadores de $24,6 millones y los números de la suerte premiados

Por Redacción Sociedad
Cortes de luz en distintas zonas de Mendoza

Cortes de luz en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur: zonas afectadas y horarios

Por Redacción Sociedad
20 DE NOVIEMBRE. El Día de la Soberanía Nacional conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado

Por qué es el Día de la Soberanía Nacional y cómo fue la batalla de la Vuelta de Obligado

Por Redacción Sociedad