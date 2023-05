Maipú otorgó los primeros créditos de $150.000 para que vecinos compren cámaras y alarmas

“Vamos a plantear esta posibilidad de adquirir cámaras y alarmas en el complejo donde vivimos, me parece una buena oportunidad, está buena la idea”, comenta Diego Ortiz, vecino del Procrear de Maipú, al enterarse que tiene la posibilidad de adquirir equipos de seguridad a través de un crédito municipal.

“Tuvimos algunos inconvenientes de inseguridad y tuvimos que cerrar la parte de atrás del complejo con rejas. Ahora tenemos que hablar con la gente del fideicomiso para poder comprar las cámaras y ver cómo nos organizamos para gestionar el crédito. Mi cuñado tiene una cámara y monitorea todo desde el teléfono, es fantástico”, asegura Diego.

Maipú otorga créditos para adquirir movilidades sustentables.

Se trata de créditos de hasta 150.000 pesos a sola firma para vecinos residentes en Maipú con tasa 0 % de interés y en 12 cuotas. Esto es para el caso de que el equipo se adquiera en locales comerciales del departamento. Fuera de Maipú, el recargo es de 7%. Es que además de beneficiar al vecino, el municipio pretende que incentivar la compras en el departamento. Y han acordado con los comerciantes maipucinos una rebaja de 15% sobre el precio de lista a los vecinos que adquieren el equipamiento en sus locales a través de estos créditos.

En este sentido, Marcos Scipioni, director de Desarrollo Económico de Maipú, explicó que la comuna cuenta desde hace 10 años con un fondo para desarrollo emprendedor, y a través de este programa financia distintas actividades. Así, durante la pandemia se abrió una línea especial para docentes para adquirir computadoras, a tasa cero y aun sigue activa. En esta oportunidad, se han destinado 50 millones de pesos para que los vecinos inviertan en equipos de seguridad: cámaras, alarmas, cercos eléctricos y alarmas comunitarias. Scipioni contó que la semana pasada entregaron los primeros 12 créditos y están en carpeta 20 créditos para efectivizar en los próximos días. Y aseguró que hay una alta demanda de información sobre este beneficio.

Requisitos

Desde el municipio resaltaron que este programa se denomina “Vecinos seguros”, que fomenta el acceso a financiamiento a tasa cero para comprar alarmas y sistemas de monitoreo destinados a hogares y a negocios maipucinos.Quienes deseen contar con mayor información podrán ser asesorados al teléfono 4813977, por WhatsApp al 2617693470, por correo electrónico a dlloeconomicomaipu@gmail.com , de forma presencial en Pescara 79 de Maipú, y los requisitos están disponibles en este enlace: https://www.maipu.gob.ar/linea-de-credito-vecinos-seguros/

Entre los requisitos para obtener esta nueva línea se debe presentar un garante con bono de sueldo, residir en Maipú, estar al día o realizar Plan de pago de Tasas y Servicios Municipales y/o Comercios. Además, debe presentar un presupuesto formal (debe tener como mínimo un membrete y/o sello de la empresa y firma de un representante) de lo que se va a adquirir por el monto a solicitar.

En el caso de compra por internet se acepta impresión de pantalla donde figure el producto y precio. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 4813977, al WhatsApp 2617693470 o por mail a dlloeconomicomaipu@gmail.com. Asesoramiento personalizado: Dirección de Desarrollo Económico Pescara 79, Ciudad de Maipú.

Hechos de inseguridad

Norma, vecina del centro maipucino también destacó la iniciativa municipal para equipar a los vecinos, sin embargo expresó que ella ya hizo la inversión hace tiempo, pero no dejó de señalar que es una buena medida para quienes todavía no han podido equiparse de estos dispositivos que tienen el objetivo de prevenir el delito o, por lo menos, hacerle la tarea más complicada a los delincuentes. Sobre este tema, Mirta, que vive en el barrio Brisas del Parque, sostuvo que efectivamente son necesarios estos equipos. “Estamos teniendo más hechos de inseguridad, pero lamentablemente no me alcanza el sueldo para comprar una alarma y una buena parte de la población vive una situación similar, en un contexto inflacionario complicado. Lo ideal sería que se controlara la inseguridad con los recursos que tiene el municipio, el ministerio de Seguridad, a quien le corresponda para resolver la situación”. Añadió que más allá de la colocación de alarmas y cámaras en el interior de las viviendas, resaltó que una de las situaciones más complejas que están viviendo es que los delincuentes han asaltado a personas que han estado en la vereda de sus casas o que han estado sacando o entrando el auto al garaje. “No voy a cuestionar el uso de cámaras y alarmas, porque pueden ser útiles, pero no es la solución real y definitiva”.

“Me parece una idea acertada porque con los tiempos que corren, necesitamos contar con mayores elementos de seguridad y esta es una buena posibilidad de adquirlos”, asegura Eduardo, vecino de Gutiérrez.

Movilidad sustentable

Por otra parte, Scipioni comentó que se abrió otra línea de crédito dedicada más al público joven, que demanda el acceso a la movilidad sustentable. En este caso dijo que aun no hay un monto definido pero están dando curso a créditos de hasta 450.000 pesos para adquirir bicicletas, bicis eléctricas, motos eléctricas o monopatines eléctricos en 36 cuotas con una tasa diferencial: comprando dentro de Maipú, el interés es del 7%; fuera del departamento, incluida la compra por internet, la tasa es de 15%. El titular de Desarrollo Económico también dijo que han firmado un acuerdo con la empresa Enerbi, que tiene local en Maipú y además hacen un 30% de descuento. Las movilidades sustentables son aquellas que funcionan a través de energías limpias, como la energía eléctrica. Se pueden adquirir monopatines, motos, bicicletas eléctricas, baterías o cargadores.