Los vuelos de cabotaje vuelven, aunque con diversas limitaciones

El Gobierno nacional levantó la suspensión para los vuelos de cabotaje y se espera que la próxima semana se restablezca el tráfico aéreo en el país. Para Mendoza, las aerolíneas hicieron sus presentaciones para volver a funcionar, y esperan por la autorización de la Nación.

En principio, los vuelos habilitados serán para los trabajadores “esenciales”, y para quienes deban trasladarse para cumplir con tratamientos médicos, además de algunas excepciones que quedarán a criterio de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero.

Según se pudo conocer en el decreto 792/2020, se habilitará a algunos pasajeros el vuelo, por fuera de las razones anteriormente mencionadas, “previa intervención del Ministerio de Transporte”. Por otro lado, el gobierno atenderá las objeciones que pudieran poner los gobernadores que todavía no estén listos para habilitar los vuelos en sus provincias.

Asimismo, desde este martes, autoridades del ministerio de Transporte de la Nación, con Mario Meoni a la cabeza, iniciaron una ronda de consulta con los gobernadores, para consensuar en dónde se habilitarán los vuelos. En el caso de Mendoza, el mismo gobernador Rodolfo Suárez, se mostró a favor de restablecer la actividad en el aeropuerto El Plumerillo.

De igual manera, la ministra de Turismo de la provincia, Mariana Juri, le dijo a Los Andes que “Mendoza ha manifestado su voluntad de recibir los vuelos”, y “la buena noticia es que Aerolíneas, Flybondi, y Jetsmart, las tres, manifiestan su voluntad de regresar a la provincia”.

Además, la funcionaria señaló que el protocolo para poner en funcionamiento el aeropuerto se presentó hace varios meses, “para cuando se pudiera volver a operar”. Esta habilitación no incluiría al turismo, pero en este ámbito, la funcionaria señaló que Mendoza también está lista para ello, desde el 15 de junio, y desde entonces se ha capacitado al personal que trabaja en el sector, y a los empresarios del rubro, para poder operar, sin comprometer la seguridad de turistas y trabajadores.

“Mendoza ha tenido un entrenamiento en carrera para la puesta en marcha de sus atractivos”, comentó, pero indicó que igualmente, la provincia se encuentra en espera de que Nación disponga “cuándo y en qué condiciones se darían esos regresos, y si va a haber un protocolo nacional, con unificación de criterios”. Esto último se refiere a que aún no queda claro, si quienes visiten la provincia desde otros puntos del país, deberán cumplir con los 14 días de cuarentena, como ocurre hoy (con algunas excepciones).

Más allá de las distintas decisiones políticas (de Nación, y de cada mandatario provincial con su gabinete), a partir del nuevo DNU, ahora habrá que esperar por las resoluciones técnicas y administrativas del ministerio de Transporte y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Las propuestas de las empresas

En el caso de Aerolíneas Argentinas, fuentes de la misma, confiaron que se mantienen a la espera de la confirmación oficial, pero que tienen una propuesta para volar desde el 19 de octubre, en la que plantean iniciar con cuatro vuelos semanales entre Mendoza y Buenos Aires.

No obstante, insistieron en que esta es una propuesta, y quedará sujeta a las negociaciones entre las autoridades nacionales y las provinciales.

De igual manera, desde “Aeropuertos Argentina 2000”, el concesionario del aeropuerto local, informaron que se están preparando par ala vuelta a las operaciones, desde que se decretó la cuarentena, trabajando con protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Transporte de la Nación, Migraciones, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Aduana, bajo las recomendaciones de la Organización Mundial d ella Salud, además de protocolos “propios desarrollados específicamente para proteger a las personas.”

“Para lograr este objetivo desarrollamos medidas especiales como: reasegurar el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos, desinfecciones continuas de puntos de alto contacto (carros de valijas, terminales de autoservicio, etc), y capacitaciones en prevención a todos los trabajadores de Aeropuertos Argentina 2000, además del uso obligatorio de tapa bocas. Todas las terminales cuentan con los acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque y se mantiene diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales de higiene”, indicaron.

Además, los permisionarios (comercios dentro del aeropuerto), presentaron sus propios protocolos para poder reabrir, cuando el tránsito de pasajeros así lo permita, y en muchos casos se manejarían bajo la modalidad “take away”, a fin de permitir el distanciamiento social.

En tanto que para Ezeiza, además, se hicieron intervensiones con diferentes medidas de prevención de cara a la vuelta de los vuelos. “En todos los sectores de las terminales se cumple con las recomendaciones de distanciamiento social con diferentes acciones. Por ejemplo, el sector de check in, que tiene una capacidad limitada, tendrá la opción de continuar las filas en el exterior para seguir garantizando el distanciamiento recomendado”, indicaron.

“Este dispositivo exterior se realizará bajo techo tomando espacio de vereda y primera vialidad, manteniendo las distancias recomendadas para aquellos momentos o situaciones que la cantidad de pasajeros lo demande. Es un complemento de las medidas que se implementan dentro de la terminal en la zona de los check in. Allí, para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas – que indicarán los respectivos check inque corresponda a cada vuelo y cada fila-, puestos de Self-Check in y un área de nuevos asientos. Asimismo, habrá nuevos espacios de Food Trucks en el corredor peatonal en el exterior de la terminal A”, sumaron desde Aeropuertos Argentina 2000.

Micros con más dudas por los cortes en las rutas

Desde que nación declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) a mediados de marzo, la actividad del trasporte de pasajeros en la Terminal quedó prácticamente paralizada. Antes de la pandemia operaban 350 colectivos de larga distancia en forma diaria y, desde abril, el promedio cayó a una unidad cada un día y medio. Ahora, tras la publicación en el boletín oficial del decreto nacional 792/2020 el regreso de los colectivos de larga distancia a las rutas es más palpable.

En una primera etapa se prevé que los servicios solamente serán utilizados por pasajeros esenciales y exceptuados (como personas con tratamiento médico, trabajadores golondrinas o por fuerza mayor).

Desde el sector señalan que será un largo camino de recuperación y que el rol de los gobiernos será clave para agilizar el tránsito de los pasajeros. En la Argentina la red de transporte terrestre cuenta con 1.600 destinos, muchos de ellos no son las cabeceras de una ciudad.

Matías Díaz Telli, gerente de la Estación Terminal Mendoza señaló: “Hay borradores y tienen que definir la operación entre la provincia y la nación por medio del ministerio de transporte. Hay algunos lineamientos básicos como los tapa boca de los pasajeros, la capacidad restringida de los colectivos”. Mientras que sobre los tickets electrónicos destacó: “En la terminal tenemos una sala de preembarque al estilo aeropuerto y solamente ingresa el pasajero, controlamos el ticket y el documento, con el ticket electrónico”.