Los casos de tuberculosis aumentaron 40% este año en Argentina: cuál es la situación de Mendoza

“Antes de la pandemia nos encontrábamos en una meseta epidemiológica; tras la pandemia se esperaba un aumento en el número de casos ya que se retomó la búsqueda activa de tuberculosis y esto condujo a un aumento en la detección y la salida de la meseta con un aumento proyectado para los años 2024 y 2025”, refirió.

El doctor Alfredo Moran, ex responsable del programa de Tuberculosis de Mendoza (cargo que ejerció durante 20 años) y ex presidente de la la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria señaló que ha habido un aumento de casos como también ha sucedido en otros países de la región y del mundo.

Contó que hace muchos años se hablaba entre los Objetivos del Milenio, que para el año 2000 hubieran descendido las tasas de tuberculosis, en un momento en que tenían una enfermedad totalmente controlada. “Obviamente al año 2000 no llegamos, se corrió para el año 2015, después hasta hace muy poco, y nunca hemos logrado controlar las tasas de tuberculosis. ¿Qué significa controlar? Que no sigan subiendo por encima de los valores estipulados. Hoy por hoy, no solamente no se amestretaron estas tasas, sino que empezaron en aumento y las proyecciones para el 2025 también son mayores”, detalló.

Salvioli destacó que en Mendoza se realizan todas las acciones necesarias para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad; se trata el caso índice y se controla el entorno en busca de nuevos casos o del foco de transmisión.

El médico explicó que a la persona con la enfermedad hay que hacerle un seguimiento a seis meses, y aparte, estudiar y tratar si es necesario a las personas que han estado alrededor suyo, ya que podrían haber adquirido la bacteria, como convivientes, gente de entornos laborales y académicos.

“Si bien puede afectar a cualquier persona, ninguno está exento de tener tuberculosis, sobre todo va a afectar a poblaciones más desfavorecidas. Y con esto no quiero estigmatizar la enfermedad, pero obviamente que una persona que está en una situación en la cual no se alimenta, o que tiene inmunosupresión, o que tiene condiciones desfavorables de vivienda, va a tener más probabilidades de poder contagiarse de tuberculosis”, agregó.

Además aclaró que como parte de la estrategia, todas las personas, con cobertura de salud o no, tienen acceso a los medicamentos para tratarse de manera gratuita, ya que son entregados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Qué es la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que en la mayoría de los casos afecta a los pulmones. Es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se trata de una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona a través del aire, cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.

Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. En las personas sanas, la infección no suele causar síntomas, porque el sistema inmunitario de la persona actúa para bloquear la bacteria.

Esta enfermedad se puede prevenir y curar. De hecho, en Argentina la vacuna BCG, que no previene la enfermedad pero sí casos graves de la patología, está incluida en el calendario de vacunación oficial y se aplica de manera gratuita a los niños dentro de los 7 días de vida. En Mendoza se cuenta con buena cobertura según los especialistas.

La OMS señala que, según las estimaciones, alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado por el bacilo tuberculoso y entre el 5% y el 10% de estas personas acaban presentando síntomas y enfermando. Asimismo aclara que las personas infectadas que no han enfermado no transmiten la enfermedad y que la tuberculosis suele tratarse con antibióticos y puede ser mortal si no se trata, de allí la importancia del acceso.

Escenario mundial y en el país

En marzo de este año, la OMS advirtió: “Probablemente, la tuberculosis vuelve a ser la principal causa de muertes en el mundo provocadas por un patógeno infeccioso, tras tres años en los que lo fue la Covid-19”

Además detalló que en 2023, 1,25 millones de personas murieron de tuberculosis, incluidas 161.000 personas con infección por el VIH. Es que asegura que se trata de la enfermedad más mortífera para las personas con infección por el VIH y una causa importante de fallecimientos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos.

“Las personas que viven con el VIH tienen 16 veces más probabilidades de contraer tuberculosis que las seronegativas para este virus (...) La combinación de ambas infecciones es letal, ya que la una acelera la evolución de la otra”, subraya.

En declaraciones a Infobae, el doctor Miguel Pedrola, Director Científico para LATAM y el Caribe de la AIDS Healthcare Foundation (AHF), afirmó: “La tuberculosis existe, y aproximadamente cada 8 horas muere una persona en Argentina. Aunque existen los tratamientos y son gratuitos, lamentablemente no todas las personas acceden a los mismos. Muchas veces por falta de información o por barreras en el acceso al servicio de salud”.

Lo que advierten los especialistas es la tendencia al aumento y por lo cual el doctor Morán dijo que no les sorprendió el nuevo incremento que se observa este año aunque sí la magnitud que ha tenido.

Una de las mayores problemáticas es la resistencia a los medicamentos que se desarrolla en algunos casos y que impide un adecuado tratamiento.

Mayo Clinic explica que el aumento de cepas resistentes a los medicamentos es una de las principales causas por las que la tuberculosis sigue causando muertes. “Con el tiempo, algunos gérmenes de la tuberculosis desarrollan la capacidad de sobrevivir a pesar de los medicamentos. Esto se debe en parte a que las personas no toman los medicamentos según las indicaciones o no completan el tratamiento”, refiere la organización.

Nuevos casos y muertes por tuberculosis en Mendoza y Argentina

Durante 2024 se notificaron 16.647 casos de tuberculosis en Argentina. En Mendoza fueron 152 de los cuales 149 fueron casos nuevos y recaídas y hubo tres casos que ya habían sido tratados y volvieron a tratarse.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación esto implicó que durante ese año hubo un 8,3% de aumento en la tasa de incidencia respecto de 2023 como así también un 9,2% más casos respecto del año anterior. Los primeros meses de 2025 siguió el repunte.

En definitiva los datos estadísticos muestran que ha habido un ascenso sostenido año a año desde 2020, pero que antes también se observaba aunque más tímidamente. Hasta 2015 los casos se mantuvieron por debajo de los 10.000 cada año en el país pero a partir de 2016 superó esa línea divisoria.

Afecta mayormente a adultos jóvenes. El 60,7% de esos casos de 2024 fue en personas de entre 15 y 44 años (9469 casos) mientras que 60,5% se registró en varones.

Del total 85,2% (13.307) tuvieron localización pulmonar.

En relación a la provincia, Mendoza no se encuentra entre las que presentan peor escenario. La tasa de incidencia local es de 7,2 nuevos casos y recaídas por cada 100.000 habitantes y así se ubica muy lejos de la tasa nacional que es de 33,2 y entre las provincias con menor impacto (es la tercera con menor tasa de incidencia).

En 2023 murieron en Argentina 825 personas por esta enfermedad de las cuales 8,4 tenían VIH.

La mortalidad en 2023 por tuberculosis en el país fue de 1,8 por cada 100.000 habitantes mientras que en Mendoza fue de 1,1. Ese año fallecieron 22 personas.