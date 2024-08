Licencias de conducir sin vencimiento: cómo será el nuevo proyecto y desde cuándo aplicaría

El pasado 20 de julio, la diputada Patricia Vásquez (PRO), presentó un proyecto de ley para que las licencias de conducir no tengan vencimiento. “Las licencias ya no van a vencer. El cambio implica más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años se deberá presentar un certificado médico y una declaración jurada, de forma gratuita. No habrá más pagos para la renovación de licencias”, afirma la legisladora en una publicación en la red social TikTok.

Ahora, el tema deja de ser una propuesta aislada de una diputada y se convierte en una iniciativa del propio gobierno. Federico Sturzenegger, el nuevo Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anticipó este lunes en una entrevista en Radio Mitre que “no puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el Ministro de Economía en un par de semanas. Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy interesante”.

Licencias de conducir sin vencimiento: cómo será el nuevo proyecto

“Es algo que va a ser muy cool”, dijo el funcionario ayer en Radio Mitre. “Vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar?”, se preguntó.

“En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta. No es un anuncio esto, es sólo un comentario”, se explayó Sturzenegger. Y agregó: “Manuel López Obrador puso la licencia de conducir vitalicia en México DF. Lo hizo porque tenía tanta corrupción en el mecanismo expendedor de licencias que lo solucionó de ese modo”.

Licencia de conducir vitalicia: detalles del proyecto

El ministro comenta que “el tema de la registración nacional de automóviles estará pronto, aunque hay aspectos de implementación por resolver. Sin embargo, quiero señalar algo que tal vez no es lo que la gente quiere escuchar. Lo que se paga en el Registro del Automotor no cubre solo el costo del registro, sino que el 70% de lo que se paga son impuestos, muchos de los cuales son provinciales.”

“El objetivo es reducir los sobrecostos que generan los registros mediante un mecanismo alternativo. Estamos trabajando en mejorar la experiencia del usuario, para que todo el trámite pueda realizarse desde casa. En dos meses, me llamarán y rendiremos cuentas sobre las mejoras que logremos en los Registros del Automotor”, añade.

El proyecto de ley establece que “las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento. Los conductores deberán presentar cada cinco (5) años una declaración jurada y, a través de una plataforma electrónica, informar sobre su aptitud psicofísica para conducir mediante un certificado emitido por un médico acreditado por la autoridad competente.”

Además, el proyecto señala: “A partir de los 75 años, esta exigencia deberá cumplirse cada año en la misma modalidad. La presentación del certificado médico y la declaración jurada será digital y sin costo.”