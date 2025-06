"Las Casas Abiertas" de Mendoza: cómo visitar casonas históricas, sus secretos y misterios en dos días

CAsas Abiertas Mendoza 5.jpg "Las Casas Abiertas": cómo visitar las casonas históricas de Mendoza, sus secretos y misterios en dos días. Foto: Prensa Emetur

"Esta es la primera acción con casas, casones y altares, pero no significa que antes no hayan estado enlazadas y con sus particularidades En este caso, la acción apunta a un posicionamiento del producto y, al menos en la previa, está teniendo muy buena aceptación, por lo que pensamos que puede repetirse frecuentemente, no solo para el turismo, sino para el propio mendocino", destacó el director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, Marcelo Reynoso, a Los Andes.