En dos años, más de 60.000 mendocinos pidieron la ciudadanía española: requisitos, cuándo vence y cuánto demora

Sin embargo, el desafío está en la cantidad de documentos que deben digitalizar, lo que ralentiza el trámite y multiplica la carga de trabajo. “Tenemos alrededor de 30 mil expedientes pendientes de procesar y el sistema es complejo; aún no logramos implementar todas sus funcionalidades”, agregó el cónsul.

El “boom” de solicitudes de nacionalidad, la falta de “papeleta” y la tercerización

Según Emmanuel Fluixá, abogado especialista en Derecho Migratorio y nacionalidad española, la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —conocida como la “ley de nietos”— ha impulsado un pico histórico de trámites de ciudadanía en los últimos dos años y medio. “Es una norma muy generosa de España hacia los descendientes de españoles, con un alcance mucho más amplio que la ley anterior de Memoria Histórica de 2007, que era más restrictiva y dejaba a muchas familias divididas”, explica.

Fluixá resalta que esta ley tenía un plazo inicial de dos años para presentar solicitudes, con una prórroga de un año que ya está vigente. “Más allá de esta extensión, cualquier nuevo plazo debería aprobarse a través de una nueva ley, lo cual es incierto dadas las tendencias internacionales hacia políticas más nacionalistas y cerradas”, señala el abogado, que cuenta con oficinas en Mendoza y Barcelona.

El abogado destaca que la difusión masiva de esta ley contribuyó a que la demanda de trámites se mantuviera alta y sostenida desde su sanción, a diferencia de la ley de 2007, con menor alcance. Incluso, según Fluixá, la reciente restricción para sacar la ciudadanía italiana también derivó en la búsqueda por el documento español. Es que la reforma, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni en marzo de 2025, fijó un límite generacional y centralizó los trámites en Roma, exigiendo además conocimientos de idioma, cultura general y vínculos con el país.

Largas filas en el consulado de España. Orlando Pelichotti / Los Andes

Respecto a las dificultades, el principal obstáculo es contar con la documentación necesaria, en especial el acta de nacimiento del familiar español, indispensable para probar la ascendencia. “El 80 % de mis clientes no tiene el acta y eso complica mucho el proceso”, señala.

Aunque el trámite es gratuito, algunos recurren a asesorías profesionales para agilizar y cumplir con todos los requisitos. El proceso puede durar hasta dos años, según el acceso a la documentación y el seguimiento del expediente. “El trámite se inicia enviando toda la documentación requerida y solo con el expediente completo el consulado asigna turno. No basta con enviar un mail”, concluye.

"Hay que tener paciencia y estar preparado para los costos"

Alejandro Ruiz es uno de los más de 60 mil solicitantes del Consulado de España en Mendoza que buscan obtener la ciudadanía y tercerizó el trámite a un gestor privado por falta de tiempo dentro de su ámbito familiar. Inició el trámite hace un año y medio a través de un estudio especializado en migración y nacionalidad española, ya que su papá es nieto de un español pero nunca había completado el proceso con la ley anterior.

“Recuperamos la documentación de mi bisabuelo y sumamos el acta de matrimonio y la partida de nacimiento de mi papá. Él inició primero y consiguió turno para mayo. Una vez aprobado, nosotros ya seremos hijos de un ciudadano español”, cuenta.

Aunque el trámite en el consulado es totalmente gratuito, muchas personas, como Ruiz, optan por tercerizar la gestión, lo que implica un costo adicional. A eso se suma la demora en la asignación de turnos: “Hay que tener mucha paciencia”, aconseja, Alejandro, y tiene razón.

Cómo tramitar la ciudadanía española

Para iniciar el trámite, los interesados deben reunir y enviar por correo electrónico al Consulado de España en Mendoza la documentación que acredite su vínculo familiar con el ciudadano español, junto con los formularios correspondientes, firmados y escaneados. Luego, el Consulado revisa la documentación y, si está completa, asigna una cita presencial, que es obligatoria para presentar los documentos originales y avanzar con el trámite.

La atención en el Consulado es estrictamente personal y con turno previo; no se permite la entrada de representantes ni acompañantes, y no se reciben expedientes sin cita. Los hijos menores podrán solicitar la ciudadanía una vez que el nacimiento de su padre o madre esté inscrito en el Registro Civil español.

Desde el Consulado de Mendoza se advierte claramente que el trámite es totalmente gratuito. No es necesario recurrir a gestores privados para realizar los trámites consulares o gestionar citas. “Los gestores privados no tienen vinculación alguna con el consulado general; no pueden obtener citas extraordinarias ni adelantar plazos de tramitación ni ofrecer servicios que usted no pueda efectuar siguiendo las instrucciones oficiales”, enfatizan.

El cónsul Ramón Blequa destacó a Los Andes: “Quien presente su solicitud antes de que venza la ley está adentro. La saturación consular es alta, por eso la paciencia es clave. Esta ley es más amplia y generosa que la anterior y garantiza mejor el derecho a la ciudadanía en la familia”.

Para más información y trámites, los interesados pueden consultar el sitio oficial del Consulado en Mendoza: https://www.exteriores.gob.es/Consulados/mendoza/es/Paginas/index.aspx