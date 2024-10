La UNCuyo aparece en el puesto 79 en un ranking de 400 universidades latinoamericanas

En medio del reclamo federal y social por el financiamiento universitario, se conocieron los datos de uno de los rankings más prestigiosos que clasifica universidades de América Latina y el Caribe. En ese listado -elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que incluye 437 Casas de Altos Estudios-, la Universidad Nacional de Cuyo aparece en el puesto 79 a nivel general, sube al 62 si se consideran las instituciones sudamericanas y escala al quinto lugar si se filtran sólo las nacionales argentinas.

Desde la UNCuyo celebran participar de este ranking porque aparece medida con la misma vara que tantas universidades de la región, en este caso, y del mundo, cuando se hace la comparación global.

“Eso es gracias al trabajo denodado de investigaciones y de docentes, de estudiantes, de becarios y del personal administrativo y no docente, que día a día con su esfuerzo hacen una universidad de excelencia”, sostuvo Teresa Damiani, secretaria de Investigación, Internacionales y Posgrado (SIIP) de la UNCuyo.

En medio de las jornadas de investigación que se desarrollan hasta hoy y están abiertas para el público en general, Damiani se hizo un tiempo y comentó a Los Andes que es muy bueno estar dentro de las mejores universidades con presupuestos muy magros.

Es que -como también detalla la consultora- la inversión tiene un peso fundamental. De hecho, la UNCuyo cayó dos lugares respecto al informe del año pasado porque ingresaron dos universidades mexicanas que apuestan mucho dinero.

“Financiar la investigación es lo que te pone en el mundo”, sentenció Damiani al explicar que “el órgano más genunio que genera conocimiento es la universidad”.

Según detalló Damiani, estos rankings tienen en cuenta la generación de conocimientos y es reconocido como bueno cuando se publica en revistas internacionales. En este contexto, apuntó que es un daño irreparable desfinanciar la investigación.

Desde antes de la llegada de la columna que marcó desde la UNCuyo varios manifestantes se concentraron en plaza Independencia para protestar contra el veto de Milei al financiamiento universitario. Foto: Gentileza

Y repitió: “Es muy difícil mantener la excelencia en un contexto de agravio permanente y de una restricción presupuestaria que impide la realización de cualquier actividad, que son las actividades fundamentales de la Universidad”.

La clasificación latinoamericana del ranking QS

La clasificación de QS se arma con indicadores que tienen diferente peso: reputación académica (30%), reputación de los empleadores (20%), profesores por estudiante (10%), profesores con doctorados (10%), red internacional de investigación (10%), papers citados (10%), productividad científica (5%) y uso de tecnologías (5%).

Se tabularon los siguientes ítems:

Investigación y descubrimiento considera “citas por artículo”; “artículos por facultad”; “reputación académica”.

Experiencia de aprendizaje tiene en cuenta la “relación entre profesores y estudiantes” y “personal con doctorado”.

Compromiso global pone en valor la participación en la “red internacional de investigación” y el “impacto web”.

Empleabilidad es la “reputación del empleador”.

Así con datos de 2023, entre los 437 resultados de América Latina y el Caribe, la mejor posicionada de Argentina es la Universidad de Buenos Aires (UBA), que con 88,4 puntos aparece 10ma y sube al 8vo puesto si se consideran sólo las casas de estudio de América del Sur.

Entre las 45 instituciones argentinas clasificadas, la Universidad de La Plata (UNLP) aparece en el puesto 22 con 76,5; la Austral, 26 con 74,3; Nacional de Córdoba, en el 33 con 69,1; la Pontificia Universidad Católica Argentina, en el 39 con 65,5; la Torcuato Di Tella, en el 53 con 59,9; la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de San Andrés (UdeSA), empatan en el 58, con 58,1.

La Universidad Nacional de Cuyo, con 51 puntos, aparece 79 en la clasificación general de América Latina y el Caribe y se posiciona 62 entre las sudamericanas. En citas por artículo tiene 55,7 puntos; artículos por facultad 19,3; reputación académica 61,3. En relación entre profesores y estudiantes, 51,1, mientras que suma 10,7 puntos en personal con doctorado. En red internacional de investigación tiene 72,1 y en impacto web 25,1. En reputación del empleador tiene 43,6.

Comparte la misma posición de la UNCuyo, la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Al analizar sus números, vemos que: en citas por artículo tiene 36,9 puntos; artículos por facultad 54,6; reputación académica 49,3. En relación entre profesores y estudiantes, 42,6; mientras que suma 26,9 puntos en personal con doctorado. En red internacional de investigación tiene 83 y en impacto web 87,2. En reputación del empleador tiene 37,9.

Las universidades argentinas en el ranking QS

La Nacional del Litoral en Santa Fe con 49,7 puntos se encuentra en el lugar 85; el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en el 96, con 46,9.

La UTN y la Universidad de Palermo empatan, en el 105 con 44,2. Llegan a ese sitio en la tabla con los siguientes valores: en citas por artículo la UTN tiene 31,8 y UP, 2,4; artículos por facultad 3,5 la UTN y 4,3 la UP; reputación académica 25,9 la pública y 51,9 la privada. En relación entre profesores y estudiantes, 80,1 la UTN y 99,5 la UP, mientras que suma 3,4 puntos en personal con doctorado la UTN y 38 la UP. En red internacional de investigación, la UTN tiene 36 vs los 6,3 de la UP y en impacto web 71,7 la UTN y 30,6 la UP. En reputación del empleador la pública llega a 77,1 y la privada 50,4.

La Universidad de Belgrano, con 43,7 está en el puesto 108, la Nacional de San Martín, con 42,8 en el 111; la Nacional del Sur de Bahía Blanca, con 40,6, en el 121; la Nacional de Mar del Plata con 38,5 en el 125.

La Universidad Nacional de Cuyo está en el 5to lugar entre las universidades públicas de nuestro país.

Sin especificar puntaje, entre los lugares 151 y 160 de la tabla aparecen las argentinas: Universidad Argentina de la Empresa (UADE); Universidad Nacional de Quilmes; Universidad Nacional de Tucumán; Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), y Universidad Nacional del Comahue.

Entre los puestos 191 y 200, se ubican: la Nacional de Río Cuarto y la Nacional de San Luis. Entre el 201 y el 250, la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y la Universidad del Salvador. Entre el 251 y el 300, aparecen la Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, Universidad Abierta Iberoamericana (UAI), la Nacional de Salta y la Nacional de San Juan.

Entre el 301 y el 350, se encuentran: Universidad Argentina John F. Kennedy, la Nacional de Entre Ríos, la Nacional de La Matanza, la Nacional de Misiones, la Nacional Tres de Febrero, la Nacional de La Pampa, la Nacional del Nordeste (Corrientes), la Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y la Universidad del CEMA.

Entre las posiciones 351 a la 400 está la Nacional de Luján; mientras que en el rango posterior se encuentra la Nacional de Lanús.

Seguí leyendo