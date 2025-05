La trágica coincidencia de la familia Villouta: atropellaron a dos hermanos en la misma ruta y los conductores se fugaron

"¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! Cuando me llamaron y me contaron, fue una sensación que no terminaba de entender. Y llegué a pensar: '¿otra vez?' Pero mi hija está viva, eso es lo importante ", repite una y otra vez Andrés, papá de Alan y de Lucía. En el tono de su voz se mezcla esa sensación de incredulidad y de resignación. Pero también de enojo con las circunstancias de la vida. Porque si hay algo que los Villouta han hecho desde siempre -y, claramente, continuarán haciendo pase lo que pase- es ayudar a quienes más lo necesita.