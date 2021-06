La profesora que negó la existencia del Covid-19 dijo que la pandemia es un “golpe de Estado” orquestado por el Papa

Rosa Emperatriz Razuri, la docente de formación ética y ciudadana que les dijo a sus alumnos que el coronavirus no existe, redobló la apuesta y dijo que la pandemia es un “golpe de Estado” orquestado por Francisco.

La militante del partido NOS, de Juan José Gómez Centurión, y ahora ex docente de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial Nº 7 en Santa Cruz habló en Radio Con Vos.

En diálogo con Ernesto Tenembaum, Razuri redobló la apuesta. “Hay un golpe de Estado mundialista. El objetivo es lo que se llama ‘el nuevo orden mundial’”, dijo.

Además, dijo que la pandemia es un proceso ideado por el inversionista de 90 años, George Soros, la exesposa de Bill Gates, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa, Michelle, entre otros.

“Este es un proyecto político y religioso y en la cabeza de eso, desde el punto de vista religioso, está Bergoglio, el Papa”, afirmó.

Negacionista y antivacuna

Luego de la discusión que mantuvo con las madres de sus ex alumnos, por haber afirmado que la pandemia de coronavirus no existe, Razuri dijo que le habían notificado que había sido apartada de su cargo por el Consejo de Educación de Santa Cruz.

“Es evidente que el Consejo toma esta medida conmigo, de esta magnitud, por ser opositora política a este gobierno kirchnerista”, dijo.

“El Covid-19 como tal no existe porque no fue aislado. Yo creo que existe un virus que no está identificado. Y si no está aislado no puede hacerse una vacuna que realmente combata a eso que se llama Covid. Por eso tampoco creo en las vacunas, pero esto no lo digo yo, lo dicen muchísimos científicos y médicos”, dijo.

Coronavirus en Santa Cruz

En Santa Cruz, el Ministerio de Salud y Ambiente informó el lunes la presencia de las variantes Manaos, Reino Unido y Andina en distintas localidade.

Además, confirmaron que una niña de 12 años, oriunda de Puerto San Julián y que “tenía comorbilidades”, falleció el domingo en el hospital de Río Gallegos al que había llegado derivada el 22 de mayo con un cuadro de coronavirus. Desde el inicio de la pandemia ha registrado más de 50 mil casos.