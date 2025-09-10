10 de septiembre de 2025 - 22:05

La producción frutícola de Cuyo, tema de un concurso estudiantil de videos

Convocatoria de la Academia Nacional de Ciencias Exactas para alumnos del ciclo medio de Mendoza y otras provincias vecinas sobre la producción frutícola de la región de Cuyo. Los plazos vencen el 15 de octubre.

Producción frutícola

Producción frutícola

Foto:

Los Andes | Miguel Títiro
Por Miguel Títiro

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn) convoca a jóvenes estudiantes a participar de un curso de videos sobre la producción frutícola de la región de Cuyo.

Leé además

https://losandes.backend.thinkindot.com/backend/editor/notas/5962360

La industria afirma que "crecen los recortes de personal" ante la caída de producción y demanda

Por Redacción Economía
Rodolfo Vargas Arizu y Andrea Nallim durante el lanzamiento de la Encuesta de Caracterización de Emprendedores 2025.  

Mendoza lanza una encuesta clave para fortalecer al ecosistema emprendedor

Por Redacción Economía

El certamen se denomina Premio Junior 2025 y la fecha de recepción de trabajos es el 15 de octubre próximo. Los videos deben ser realizados por estudiantes de los últimos dos años de escuelas secundarias o técnicas de las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan o San Luis.

La participación puede ser individual o en grupos de hasta tres personas y tiene que estar avalada por la institución educativa. El formato del video prevé que tanga una duración de dos o tres minutos, con una orientación horizontal para difusión en YouTube y otras plataformas.

Puede ser de estilo documental o ficción, y se permitirá el uso de animación.Difusión: Al finalizar el concurso, los videos estarán disponibles en el canal Youtube de la Ancefn y serán de acceso público y gratuito.El contacto por email es: [email protected] y [email protected]

La propuesta es elaborar videos relacionados con la producción frutícola de Cuyo, desde las siguientes disciplinas: Química, Física, Biología y las Ciencias de la Tierra, además de la Ingeniería y Matemática.

Los interesados pueden encontrar más información y el link del formulario de inscripción en la página web de la Ancefn. El reglamento general del Premio Ancefn Junior está disponible en la página de la institución.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: se espera un jueves con cielo descubierto y heladas parciales

Por Redacción Sociedad
Violencia y bullying en la escuela: 4 acciones en que trabajar para reducir riesgos, según una especialista

Violencia y bullying en la escuela: 4 acciones en que trabajar para reducir riesgos, según una especialista

Por Ignacio de la Rosa
Violencia y bullying en la escuela: 4 acciones en que trabajar para reducir riesgos, según una especialista

En Aconcagua Radio Alejandro Castro Santander advirtió: "Los chicos naturalizan situaciones que no deberían vivir"

Por Redacción
Curriculum vitae: Una plantilla simple, con información concisa, entendible y sin errores es fundamental para abordar los retos laborales de una forma estratégica.

En Aconcagua Radio analizaron cómo armar un currículum que realmente funcione: claves y errores a evitar

Por Redacción