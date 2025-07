La muerte de "Locomotora" Oliveras y el uso de anabólicos: por qué se vinculan y sus graves consecuencias

El asunto es que la lista de problemas que pueden traer aparejados estos consumos es enorme y muchos de altísimo riesgo para la salud y la vida . Y en particular advierten que se trata de productos que no están autorizados para su uso en la práctica deportiva de alto rendimiento. Pero quienes se mueven en el mundo deportivo, sin llegar a esos altos niveles con mayores controles, saben que se usan e incluso productos que ni siquiera están formulados para humanos.

Uso no autorizado con graves consecuencias

Así lo relató el doctor Pablo Gastaldi, médico deportólogo especialista en suplementación y terapias de reemplazo hormonal. Es un referente en el tema, no sólo en Mendoza sino en el país y fuera de este. En diálogo con Los Andes dijo que el uso en deporte de alto rendimiento está penado en todo el mundo con excepción de algunos países, entre los que no se cuenta Argentina. Asimismo, en muchos también está penada la venta, pero en el país dijo que hay un gris al respecto. En deporte recreativo hay menos legislación pero no está indicado, sobre todo porque no se han desarrollado con esa finalidad.