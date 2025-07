La mendocina que quiere ganar el "Mundial de Oratoria" con su video sobre explotación infantil en streaming

"Mi abuelo me decía charlatana y, en los viajes familiares, siempre me iban cambiando de auto en auto para descansar , imaginate", cuenta Julia Barbeito (26) , la estudiante de Derecho mendocina que está entre las mejores 30 oradoras de habla hispana de la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) . Y quien se ha propuesto quedar en el selecto grupo de cuatro jóvenes que viajarán a la instancia final del " Mundial de Oratoria" .

"Yo ya había participado el año pasado , estuve entre los 7.000 postulantes , pero me quedé ahí. En febrero de este año me volví a presentar y pasé el primer filtro y quedé entre los 100 preseleccionados . Entonces, en un Zoom en vivo y que grabó el jurado, tuve que exponer durante dos minutos un tema elegido por mí y argumentando porque estaba a favor o por qué en contra . El jurado puso un puntaje según una grilla de evaluación y allí quedamos los 30 semifinalistas con mejor puntaje para que el público elija los mejores cuatro para viajar a España , ya a la final", explica Julia.

"En un principio había pensado en tres posibles temas. El primero era sobre la herencia futura, otro tenía que ver con la problemática del abandono hacia los ancianos y el tercero era sobre los 'desinfluencers', gente que difunde desinformación en internet e invita a la gente a seguirla. Pero ninguno terminaba de convencerme", destaca Julia.

El documental "Los Ocho Pasajeros" y una charla con su madre ayudaron a Julia a inclinarse por la temática que finalmente eligió.

"Es la historia real de una mamá youtuber y su familia, los Franke. A la mujer la condenaron a varias cadenas perpetuas porque en YouTube mostraba una vida envidiable y perfecta con sus cinco hijos, pero en realidad los maltrataba y hasta los encerraba por varios días en un cuarto encadenados si ellos no querían grabar. Tampoco les daba de comer algunos días", explica Barbeito.

Julia Barbieto 3 La mendocina que quiere ganar el "Mundial de Oratoria" con su video sobre explotación infantil en streaming. Foto: Gentileza Julia Barbeito.

En una ocasión, uno de los pequeños logró escaparse corriendo de su casa y -llorando- fue a pedir ayuda a los vecinos, a quienes les contó los padecimientos. Fueron ellos quienes dieron aviso a la Policía y ello permitió destapar los maltratos y ponerle fin a la pesadilla de los niños Franke.

"La idea salió de mi mamá, con quien nos dimos cuenta de que se habla mucho de redes sociales, pero muy poco sobre la explotación infantil. Actualmente los niños explotados no se encuentran en campos o en fábricas, sino detrás de un aro de luz y un teléfono", agrega la joven.

Ya con el tema decidido, Julia Barbeito debía preparar una argumentación (podía ser a favor o en contra), y la estudiante de Derecho en la UNCuyo -y a quien le faltan 12 materias para recibirse- eligió, por supuesto, cuestionar esta realidad.

La exposición de Julia fue en vivo, a través de un Zoom y ante la presencia virtual de los jurados. El requisito era que se extendiera durante dos minutos (con un margen de perdón máximo de 15 segundos). Y así fue como el miércoles 18 de junio, con un cronómetro al costado para ir controlándose a sí misma, hizo su presentación.

“Ya había tenido cumplir con escritos que no excedieran una determinada cantidad de palabras, pero nunca había estado ante algo con requisitos tan estrictos”, acota.

Embed - La madre YouTuber que hoy se encuentra en la cárcel... | Ruby Franke

Ahora nos volvimos a ilusionar

Ya confirmada entre las mejores 30 participantes -de la LEDU participan jóvenes de hasta 27 años y de habla hispana en todo el mundo-, ahora Julia quiere ser la mejor. Durante la instancia final -para la que viajan a Melilla (España) con todo pago- participan en equipos, y la final se disputa entre dos parejas.

Fue en 2020, durante la pandemia, que Julia descubrió la Liga Española de Debate Universitario (LEDU), mientras que el año pasado se inscribió por primera vez al "Mundial de Oratoria".

"Cada año, durante los primeros meses, te inscribís. Tenés que acreditar el por qué considerás que deberías pasar de ronda, además de sumar tus méritos y antecedentes académicos. Yo siempre he sido un poco 'ñoña’ y tengo mil modelos de ONU de los que he participado, pero acá era distinto", cuenta Barbeito con su simpleza característica.

Luego de la fallida experiencia de 2024 -y donde ni siquiera pasó el primer filtro de los 7.000 aspirantes-, fue gracias a la insistencia de una tía que Julia Barbeito volvió a inscribirse en febrero de este año. Se tomó el tiempo necesario -e indispensable- para completar todos sus antecedentes referidos a méritos. Pero ella misma creía que todo había quedado allí.

"En junio estaba de vacaciones en las Cataratas del Iguazú con mi abuela y estuve todo un día sin señal. De la nada, cuando volvimos, me entraron como 900 llamadas perdidas de mi mamá, de mi papá, de mi tía, ¡de todos! Ahí me contaron que, esta vez, había quedado entre los 100 mejores de los 7.000 que se habían anotado", recapitula Juli.

Luego pasó la audiencia virtual ante el jurado, aquella que le permitió pasar a una nueva instancia y quedar entre los mejores 30 a nivel mundial. Y es desde aquí que busca llegar a la final y, por qué no, ser la mejor.

"Yo soy esa persona a la que buscan mis amigos cuando tienen que ir a un lugar donde no conocen a nadie. Me llevan porque saben que nos vamos a hacer amigos. La verdad es que me gusta escuchar y disfruto de charlar con quien se me siente en frente, ya sea una señora de 90 años o un chico de 4. Además, tengo un grupo de amigos con quienes debatimos mucho y, la verdad, nos divertimos", cierra.