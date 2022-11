La Laguna de Soria tiene un sector para realizar estudios y otro destinado al ecoturismo

Una de las reliquias naturales poco conocidas por los mendocinos se encuentra en el departamento de Lavalle, en el Norte de la provincia y es la Laguna de Soria, que fue declarada Área Natural Protegida y es un lugar único para la preservación de los ecosistemas, con una riqueza en biodiversidad de gran importancia.

Esta semana entró en vigencia la ordenanza 1196 del Plan de Manejo y Zonificación de la Laguna y comenzarán los trabajos para realizar varias actividades y estudios en toda la zona que la confluye. De esta manera, se determinaron las actividades que se podrán realizar allí o las que estarán prohibidas. Esta será la herramienta que va a determinar lo que se puede realizar y lo que no dentro de la Reserva. Es muy importante, ya que es la mejor manera de poder cuidar el lugar y poner medidas efectivas para poder restringir el lugar adecuadamente, como afirman desde Ordenamiento Territorial de Lavalle.

Para llegar a esto, hubo un arduo trabajo de 2 años con estudios técnicos, realizados por Ordenamiento Territorial y la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Lavalle. Además, tuvieron la colaboración de varias organizaciones para poder tener resultados de cómo se encontraba la laguna y determinar, en primer lugar, una zonificación y qué tipo de reserva se encuentra allí. La Universidad Nacional de Cuyo, el Conicet, el Departamento General de Irrigación, Fundación Cullunche, entre otros fueron los participantes.

Las actividades que se pueden realizar

Según la legislación de la provincia, la Reserva será de “usos múltiples”. Es decir que habrá un “área intangible”, donde no será de ingreso público y solo habrá presencia de especialistas para realizar estudios, principalmente de todas las especies de aves que se encuentran allí, en un área pequeña.

Por otra parte, estará presente un “área de uso extensivo”, donde podrán estar los visitantes. En este punto, ya se encuentra una zona determinada para eso, que se encuentra en la parte sur de la Laguna, donde se ubica el Puesto Soria.

Por último, habrá otra área para senderismo, avistamiento de especies, ecoturismo, actividades económicas y educación ambiental sobre preservación y cuidado.

Lo que no se puede hacer

No se podrán realizar actividades que generen impacto negativo, como el desmonte, la caza y la pesca, aunque esto último se podrá realizar según las regulaciones que estime la Secretaría de Recursos Naturales de la provincia. No se va a permitir actividades tractoristas, de remoción de suelo ni deforestación. Además, tampoco se podrán construir complejos habitacionales y solo se podrá acceder y quedarán los que ya se encuentran en la zona, considerando que la reserva es privada y se realizan convenios entre el Municipio de Lavalle y los dueños activos de toda la Reserva. “El Humedal Laguna de Soria es fundamental para Mendoza. Es uno de los últimos humedales activos del oasis norte de la provincia. Es muy importante para la subsistencia de los ecosistemas como los conocemos actualmente. Laguna de Soria para Lavalle es la única activa que queda en el departamento, es decir la única que contiene agua en la mayor parte del año”, resaltó Nancy Griffone, jefa de Ordenamiento Territorial y Hábitat del municipio. La funcionaria agregó que la preservación de estos lugares es fundamental “ya que son los primeros amortiguadores que tenemos frente a algunos eventos climáticos, como lluvias torrenciales en verano, que absorben el exceso de agua para que no se inunden otros espacios. Además, es un lugar que alberga una gran biodiversidad que no se encuentran en otro sitio, como plantas, varias especies de aves, mamíferos, peces, insectos, entre otros. Además, tienen un valor cultural e histórico que es incalculable”.

En la actualidad, se están generando los convenios necesarios con los propietarios de la zona junto a la Municipalidad de Lavalle, para generar un plan de trabajo colaborativo y así comenzar a llevar adelante las acciones en el sitio.

Proceso de las ordenanzas y Plan de Manejo

En septiembre de 2020, el Concejo Deliberante de Lavalle aprobó el proyecto de Ordenanza para Declarar Área Natural Protegida Municipal al predio denominado “Humedal Laguna de Soria”, ubicado en el distrito La Victoria, de aquel departamento.

La iniciativa fue un trabajo conjunto entre los concejales del Bloque Justicialista y el Ejecutivo Municipal, con el objetivo de brindar una protección inmediata al único espejo de agua del departamento de Lavalle y de los pocos que sobreviven en la provincia.

En mayo de este año, el municipio de Lavalle, a través de las direcciones de Ambiente y Desarrollo Territorial y Hábitat, programó una jornada de Consulta Pública, donde se consideraron las opiniones de todos los presentes que asistieron al espacio, en la Casa de la Cultura, y se tuvieron en cuenta todos los puntos de vista para agregar a la redacción del documento final. Esto fue aprobado en el mes de septiembre y entró en vigencia la Creación de Área Natural Protegida Municipal, Humedal Laguna de Soria”. Ahora, se hizo lo propio, pero con el “Ordenamiento del Plan de Manejo y Zonificación Laguna de Soria”.