La justicia ordenó que la nueva esposa de un padre incumplidor pague la cuota alimentaria a su ex

La Justicia de Córdoba tomó una decisión sin precedentes y resolvió que la esposa de un hombre que no cumple con la cuota alimentaria de su hija adolescente deberá hacerse cargo del pago hasta que la joven alcance la mayoría de edad.

Según indicó Gastón González, abogado de la denunciante a TN: "La particularidad que tiene el fallo, además de ser novedoso, es que la demandada no ejerce el rol de madre afín. No existe socioafectividad. Se conocen, sí. Pero no conviven y nunca compartieron nada”. La jueza del caso se basó en el "principio de solidaridad" y el deber de contribución dentro del matrimonio.