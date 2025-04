Juicio por la muerte de Maradona: hoy declara Dalma en una audiencia clave

También cuestionó la seriedad de la internación domiciliaria: “A nosotros nos dijeron que mi papá iba a tener una internación domiciliaria seria. Creía que era obvio que mi papá no iba a poder hacer lo que quería porque iban a estar los enfermeros, médicos, etc. Como así también iban a estar Leopoldo Luque, la psiquiatra y el psicólogo. En un principio había enfermeros que cambiaban cada 8 horas y después empezaron a cambiar cada 12 horas. También sé que hubo problemas con los acompañantes terapéuticos, al principio iban todo el tiempo, pero después les parecía muy invasivo que estén junto con los enfermeros entonces dejaron de ir , esto se habló en un chat que teníamos en el que estábamos todos menos la prepaga, donde íbamos hablando todos los días acerca de cómo se sentía y qué necesitaba”.

En ese sentido, relató que fue excluida del entorno cercano de su padre: “Nunca pude ver a mi papá en el Barrio San Andrés porque no me dejaron entrar. La gente que trabajaba para él me decía que no me iban a dejar entrar al barrio. La ultima vez que lo vi fue en la clínica Olivos”.

Maradona Juicio Las hijas de Maradona presentes en el primer día del juicio. NA

Dalma también apuntó contra Leopoldo Luque, el médico personal de Maradona: “Era su médico de cabecera aproximadamente hacía dos o tres años. Supuestamente se encargaba de todo pero muchas veces lo escuché decir que mi papá era un paciente difícil", y sumó: "Cuando nosotros nos enteramos de que no era un medico clínico, buscamos ayuda de algún médico clínico. Él decía que durante este tiempo le había querido conseguir uno, pero nunca pudo conseguirlo”.

En este juicio están imputados Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; la coordinadora médica de la prepaga Nancy Forlini; y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, una acusación que podría derivar en duras condenas si se prueba que hubo negligencia o desidia en la atención médica de Maradona.