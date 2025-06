Inteligencia Artificial, el "tsunami" Inevitable que redefine el periodismo, según el experto Rosental Alves

Alves explicó que la IA no inició este shock, pero lo exacerbará "hasta convertirlo en una amenaza mucho más potente para las democracias y para los medios legítimos, donde periodistas trabajan con hechos, basados en metodologías y procesos éticos y deontológicos".

Otro punto de preocupación es el impacto en el tráfico web de los medios, especialmente por la forma en que los buscadores impulsados por IA, como Gemini de Google, ahora ofrecen respuestas elaboradas por IA en lugar de enlaces tradicionales, lo que ya ha causado "daños considerables a muchos sitios periodísticos dependientes del SEO".

El desafío de la "IA Agente" y la Propiedad Intelectual

Una de las "mayores y más complicadas retos" que se avecinan es la ola de "IA agente" o "IA autónoma". Rosental Alves la describió así: "La IA agente recibe una misión por ejemplo: manténgame informado sobre la guerra de Ucrania, el índice Merval, el Boca Juniors, más esto, más aquello. La IA agente va a encontrar una forma de proveer estas informaciones, con la capacidad de buscar donde sea, discernir lo que es importante de lo que no lo es, resumirlas y presentártelas en el formato de tu preferencia cuando decide que es un bueno momento para informarte".

Este escenario plantea una grave interrogante sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como la pérdida del contacto directo entre el medio y su audiencia. Ante esto, algunos medios optan por bloquear el acceso a los bots de IA, mientras que otros están firmando contratos con empresas de IA para licenciar su contenido, como lo hizo The New York Times con Amazon.

La resiliencia del periodismo y la necesidad de preparación

Además de dar una presentación en solitario, Alves también integró un panel donde se amplió el debate sobre los desafíos del periodismo actual.

La charla fue moderada por Julieta Schulkin, periodista y divulgadora especializada en tecnología e innovación y en el panel de reflexión, a Rosental Alves lo acompañó Hernán Cappiello, periodista del diario La Nación, y Gonzalo Abascal, secretario de Redacción de Clarín.

A pesar de las amenazas, Alves mantiene un optimismo cauteloso sobre el futuro del periodismo. Remarcó que el "mejor oficio del mundo" es un "bien común necesario para el continuo desarrollo de la humanidad". Subrayó la resiliencia de la profesión, afirmando: "De la misma manera que el periodismo reaccionó en la primera ola del shock epistemológico, seguro que lo enfrentará bravamente en la era de la IA, fortaleciéndose aún más como una trinchera en la guerra por los hechos, la verdad, la autenticidad y la defensa del interés público.".

El experto enfatizó que "No imaginamos un mundo sin periodistas, sin seres humanos ejerciendo el oficio más lindo del mundo". Argumentó que, en realidad, nunca ha existido un mundo sin alguna forma de periodismo, desde los contadores de historias ancestrales hasta las gacetas modernas.

La clave para la supervivencia de los medios radica en el reconocimiento de las dimensiones reales de los cambios y la preparación. "El primer paso para la supervivencia de los medios ante la perspectiva de una nueva y gigantesca disrupción como la que estamos viendo empezar con la IA es, justamente, reconocer las dimensiones reales y los potenciales alcances de los cambios que se avecinan. Es hacer lo que estamos haciendo aquí, conversar, explorar escenarios, capacitarse, prepararse", sostuvo Alves.

La velocidad de los cambios con la IA es sin precedentes; ChatGPT, por ejemplo, alcanzó un millón de usuarios en solo cinco días, un hito que a Facebook le tomó 10 meses y a Netflix 3 años. Por ello, Alves instó a la acción inmediata: "Lo importante ahora, en mi modesta opinión, es familiarizarse con las herramientas de IA y prepararse para el ecosistema mediático basado en la IA agente que está casi llegando.".

En definitiva, la postura de Rosental Alves es clara: no hay lugar para el negacionismo. El periodismo no morirá, pero su ambiente sí cambiará radicalmente. La capacidad de adaptación, la capacitación y el compromiso con la verdad serán esenciales para que este "pilar indispensable de la democracia" no solo sobreviva, sino que se fortalezca en la era de la Inteligencia Artificial.