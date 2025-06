La reinvención del periodismo

El periodismo siempre fue un actor político. Desde fines del siglo XIX. Y el mandamás (político, económico, religioso, etc) lo fustigó o tentó según sus intereses. Tanto en épocas de diarios facciosos como cuando el aspecto comercial se impuso. En gran medida el periodista perdió la calle primero y después el medio. La separación no fue consentida pero se extendió como meandros de un río. El periodista debió reinventarse. El periodismo siempre fue un actor político. Desde fines del siglo XIX. Y el mandamás (político, económico, religioso, etc) lo fustigó o tentó según sus intereses. Tanto en épocas de diarios facciosos como cuando el aspecto comercial se impuso. En gran medida el periodista perdió la calle primero y después el medio. La separación no fue consentida pero se extendió como meandros de un río. El periodista debió reinventarse.

Algunos pocos se transformaron en medio y mensaje; otros iniciaron programas en FM o se refugiaron en blogs, sitios digitales, escribiendo libros, en podcast (un tipo de programa de radio para ser escuchar en cualquier momento). O al streaming por youtube o facebook u otras plataformas, una especie de noticiero permanente con programación, dinámica y objetos de la política o el entretenimiento. No lo tienen muy diferenciado. Se puede preferir instagram o tiktok. Netflix ¡Disney! Quizá no importe. Para protegernos decimos que hacer periodismo demanda mayor profesionalismo.

Los periodistas ahora, no todos por supuesto, no salen a buscar la noticia. La obtienen por X (ex Twiter) donde llegan calientes y directas. Así gobernantes y políticos se convierten en medios cuando no tienen sus voceros o trolls que arman las informaciones (o desinformaciones). Todo puede ser repiten periodistas. Ahora nosmata la inteligencia artificial. La información ya no llega por una prensa muy estructurada. Y de esta se cansaron los jóvenes y gran parte del público que prefiere espectáculos, películas, series, videos, telenovelas o grandes hermanos.

Pero es el Día del Periodista. No bajar los brazos. Reciclarse. En un mundo complejo y cambiante, el periodismo persiste que no es poco. La deshilachada democracia que supimos conseguir lo requiere.