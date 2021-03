Incendios en la Patagonia: identificaron a tres sospechosos de haber iniciado el fuego

Intensificaron a tres personas sospechadas de haber iniciado los siete focos de incendio que tuvieron en vilo a la Comarca Andina y provocaron la destrucción de más de 200 casas.

Según informó diario Clarín, el senador Alberto Weretilneck presentó ante las autoridades de Nación material fotográfico y datos concretos sobre quiénes son las personas que podrían ser detenidas en las próximas horas por la Justicia de Chubut.

El martes por la tarde, los presuntos perpetradores viajaban en un Gol de color blanco. Dicho vehículo se habría movido por distintos puntos de la Comarca Andina que coinciden con el inicio de los 7 focos.

Además, trascendió que el mismo vehículo y con los sospechosos fueron vistas en octubre de 2020 durante la toma de unas 600 hectáreas en El Foyel por parte de la comunidad mapuche Gallardo Calfu.

Los sospechosos formarían parte de una organización mapuche que mantiene lazos con el lonko Fausto Jones Huala detenido en Chile por el incendio de una propiedad en un campo de Valdivia.

Hace unos días, la RAM se adjudicó atentados contra los silos de granos en la provincia de Buenos Aires y alertaba sobre la inutilidad de mantener diálogos con las autoridades por el reclamo de la tierra.

“¡¡La justicia no la da el opresor la construiremos con Rvf Weichan, en una sola línea no al diálogo con el estado asesino, La sangre derramada no se negocia, debe ser vengada, contra el capital Amulepe Weichan!!”, indicaron en su comunicado.

La denuncia

“Nos llegó información de los vecinos que denuncian a este vehículo, un auto Volkswagen Gol de color blanco. Estas personas son los posibles autores del incendio . Los pobladores del Chubut habrían denunciado un intento de quema tres noches atrás en la cascada de El Hoyo. Son estas mismas personas”, detalló Weretilneck.

“Tenemos información que son los mismos que ocuparon los campos de El Foyel y que ocuparon y vandalizaron la parroquia de El Bolsón, dos hechos gravísimos en Río Negro. Por la gravedad de la situación, elevamos toda la información a las autoridades nacionales y de la provincia del Chubut”, dijo a Clarín el legislador.

“Pusimos a disposición de las autoridades nacionales todo el material de investigación sobre estas personas, detalles del automóvil, fotografías y demás. Necesitamos justicia y una sanción ejemplificadora”, concluyó.