Impactante accidente: conductor de una app se quedó dormido cuando llevaba a una pasajera y chocó con un árbol

Choque Maxim 2.jpg Impactantes fotos: conductor de una app se quedó dormido cuando llevaba a una pasajera y chocó con un árbol. Foto: X Radio Mitre Mendoza

Sin heridas de consideración

La pasajera que era trasladada por el conductor, y quien viajaba en el asiento trasero, no viajaba con cinturón de seguridad. Ello derivó que, como consecuencia del impacto, se golpeara en la cabeza y cuerpo con el asiento delantero. No obstante, no sufrió heridas de consideración, aunque fue trasladada al hospital para que se le brinde asistencia inmediata.