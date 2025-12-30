Guaymallén continúa con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

La Municipalidad de Guaymallén continúa intensificando los controles para prevenir la venta de pirotecnia ilegal en el departamento. Desde el área de Comercio informaron que, año a año, se registra una disminución en el volumen de pirotecnia decomisada: mientras que a esta altura del año pasado se habían incautado cerca de 700 kilos , en la actualidad la cifra ronda apenas los 70 kilos .

Si bien el dato refleja un avance significativo, desde el Municipio remarcaron que aún queda mucho camino por recorrer, ya que se trata de una problemática que requiere, además de controles, un fuerte compromiso y conciencia social.

No solo se busca prevenir accidentes —que lamentablemente se repiten cada año y podrían evitarse—, sino también garantizar que las fiestas sean un motivo de alegría para todos. En ese sentido, se recordó que la pirotecnia afecta especialmente a personas con hipersensibilidad auditiva, niños, adultos mayores y animales, generando situaciones de estrés y riesgo.

En la previa de Navidad, la Municipalidad de Guaymallén decomisó 50 kilos de pirotecnia en 15 puestos de venta ilegal , como parte de un operativo que reforzó la fiscalización en distintos puntos del departamento.

Según la normativa vigente, las sanciones por cualquier tipo de comercialización de pirotecnia pueden alcanzar hasta 5.000 UTM , con un valor actual de $112,65 por unidad , lo que equivale a un monto máximo de $563.250 .

Desde el Municipio señalaron que la situación se complejiza por el crecimiento de la comercialización online, que se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas dentro del circuito ilegal. Frente a este escenario, se mantienen activas las guardias de control y se intensifican los operativos para detectar y prevenir estas prácticas.

Otros operativos: bebidas vencidas y controles sanitarios

En paralelo, durante el último fin de semana, el área de Comercio realizó procedimientos que derivaron en el decomiso de más de mil botellas de bebidas vencidas, que eran comercializadas de manera ambulante. Estas acciones apuntan a reducir riesgos para la salud pública y desalentar prácticas que incumplen las normas de seguridad alimentaria.

Asimismo, Guaymallén continúa fortaleciendo los controles sanitarios a través de un convenio con la Policía Rural, que permite inspecciones periódicas de productos cárnicos, especialmente en la previa de las fiestas de fin de año. En ese marco, recientemente se desbarató un comercio que no cumplía con la normativa vigente ni con el Código Alimentario Argentino: se detectó venta de carne en mal estado y graves deficiencias en conservación e higiene, lo que motivó la clausura del local y el decomiso de la mercadería.

Canal digital para reclamos y denuncias

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de estas acciones para proteger la salud de los vecinos y garantizar condiciones comerciales adecuadas. Además, renovaron el llamado a la comunidad a realizar denuncias ante situaciones irregulares, subrayando que el trabajo conjunto es clave para mejorar la seguridad, la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Para facilitar la participación ciudadana, el Municipio mantiene habilitado un formulario digital de reclamos y denuncias, destinado a comerciantes, industriales y vecinos. A través de este canal se pueden reportar comercios clandestinos, irregularidades de funcionamiento u otras actividades que afecten el normal desarrollo del comercio local. El sistema es confidencial y permite realizar el seguimiento del reclamo a través de la plataforma MuniDigital.

_DSC3600

En Guaymallén la pirotecnia está prohibida por ordenanza por motivos de salud, seguridad y cuidado ambiental. Esto es lo que establece y fundamenta la Ordenanza Nº 8654/2018:

¿Qué dice la ordenanza?

Desde el 1 de diciembre de 2018, está prohibida en todo el departamento de Guaymallén la:

Fabricación

Comercialización

Almacenamiento

Transporte

Distribución

Uso particular

de artículos de pirotecnia o artificios pirotécnicos, entendidos como todo artefacto que produzca efectos visibles, audibles o mecánicos mediante combustión o explosión.

¿Por qué está prohibida?

La ordenanza se apoya en varios fundamentos clave:

Contaminación sonora : los ruidos de la pirotecnia superan ampliamente los 90 decibeles , límite aceptable para la salud. Muchos productos superan los 120 decibeles , lo que provoca dolor y lesiones irreversibles en el oído .

I mpacto en la salud : las explosiones pueden causar trauma acústico , con daños permanentes a nivel nervioso.

Personas con autismo y sensibilidad auditiva : el estruendo puede vivirse como una situación catastrófica , generando crisis, llanto, berrinches o incluso autolesiones .

Daño a la fauna : el ruido genera estrés severo en animales.

Riesgo ambiental : en zonas cercanas a espacios naturales, la pirotecnia representa un alto riesgo de incendios forestales .

Contaminación química: los efectos visuales se logran con mezclas de compuestos químicos que contaminan el ambiente.

Objetivo de la norma

La ordenanza busca que las celebraciones sean seguras, inclusivas y responsables, priorizando el bienestar de toda la comunidad, especialmente de las personas más vulnerables y el cuidado del ambiente.