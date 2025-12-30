30 de diciembre de 2025 - 11:35

Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

La Municipalidad informó el esquema especial de recolección de residuos e higiene urbana para la víspera y el inicio del Año Nuevo.

Recoleccion-de-residuos-2048x1365
Por Redacción

La Municipalidad de Guaymallén dio a conocer cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo.

Leé además

guaymallen continua con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

Guaymallén continúa con los controles para evitar la venta de pirotecnia ilegal: multas y decomisos

Por Redacción
vivi el verano en maipu

Viví el Verano en Maipú

Por Redacción

Recolección de residuos

El 31 de diciembre la recolección de residuos se realizará con modalidad de día feriado, es decir, con cobertura del servicio en los horarios habituales correspondientes a días no laborables en todo el departamento.

En tanto, el 1 de enero no habrá recolección domiciliaria de residuos, aunque el Municipio dispondrá refuerzos en sectores específicos, como hospitales, para garantizar condiciones básicas de higiene.

Higiene urbana

Respecto al área de higiene urbana, tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero se mantendrá una guardia mínima activa durante toda la jornada, hasta las 22 horas. Finalizado ese horario, quedará operativa una guardia pasiva, atenta a eventuales requerimientos.

Desde la Municipalidad de Guaymallén solicitaron a los vecinos colaborar respetando los días y horarios de recolección y evitar sacar residuos cuando el servicio no se encuentre operativo, a fin de contribuir al cuidado del espacio público durante las fiestas.

Reciclar: conocé nuestros Puntos Verdes

Además te recordamos que en Guaymallén podés encontrar Puntos Verdes, centros de acopio para residuos reciclables (plásticos, papel/cartón, vidrio, metal) y también electrónicos, pilas y aceite usado.

Especialmente después de las Fiestas de Fin de Año, se generan residuos que pueden incorporarse al clico de una economía sustentable y es de gran ayuda que los vecinos los separen. El Municipio ha dispuesto una gran cantidad de lugares fijos como la Municipalidad, el Mendoza Plaza Shopping y el Centro Verde, además de puntos móviles y delegaciones.

Todo lo anterior funciona bajo el Plan de Reciclaje Inclusivo que integra a recuperadores urbanos y busca la separación en origen en barrios y comercios, facilitando el reciclaje y la economía circular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ulpiano suarez visito la nueva cafeteria del parque central

Ulpiano Suarez visitó la nueva cafetería del Parque Central

Por Redacción
con mas inspecciones y decomisos, la ciudad refuerza medidas contra la pirotecnia

Con más inspecciones y decomisos, la Ciudad refuerza medidas contra la pirotecnia

Por Redacción
ulpiano suarez recorrio trabajos en veredas en las torres cereco ii de la cuarta seccion

Ulpiano Suarez recorrió trabajos en veredas en las Torres CERECO II de la Cuarta Sección

Por Redacción
guaymallen da un paso clave en modernizacion y se integra al ecosistema digital de mendoza

Guaymallén da un paso clave en modernización y se integra al ecosistema digital de Mendoza

Por Redacción