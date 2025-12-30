Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

La Municipalidad de Guaymallén dio a conocer cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo.
La Municipalidad informó el esquema especial de recolección de residuos e higiene urbana para la víspera y el inicio del Año Nuevo.
El 31 de diciembre la recolección de residuos se realizará con modalidad de día feriado, es decir, con cobertura del servicio en los horarios habituales correspondientes a días no laborables en todo el departamento.
En tanto, el 1 de enero no habrá recolección domiciliaria de residuos, aunque el Municipio dispondrá refuerzos en sectores específicos, como hospitales, para garantizar condiciones básicas de higiene.
Respecto al área de higiene urbana, tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero se mantendrá una guardia mínima activa durante toda la jornada, hasta las 22 horas. Finalizado ese horario, quedará operativa una guardia pasiva, atenta a eventuales requerimientos.
Desde la Municipalidad de Guaymallén solicitaron a los vecinos colaborar respetando los días y horarios de recolección y evitar sacar residuos cuando el servicio no se encuentre operativo, a fin de contribuir al cuidado del espacio público durante las fiestas.
Además te recordamos que en Guaymallén podés encontrar Puntos Verdes, centros de acopio para residuos reciclables (plásticos, papel/cartón, vidrio, metal) y también electrónicos, pilas y aceite usado.
Especialmente después de las Fiestas de Fin de Año, se generan residuos que pueden incorporarse al clico de una economía sustentable y es de gran ayuda que los vecinos los separen. El Municipio ha dispuesto una gran cantidad de lugares fijos como la Municipalidad, el Mendoza Plaza Shopping y el Centro Verde, además de puntos móviles y delegaciones.
Todo lo anterior funciona bajo el Plan de Reciclaje Inclusivo que integra a recuperadores urbanos y busca la separación en origen en barrios y comercios, facilitando el reciclaje y la economía circular.