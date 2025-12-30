Cómo funcionarán los servicios municipales en Guaymallén este 31 de diciembre y el 1 de enero

La Municipalidad de Guaymallén dio a conocer cómo será el funcionamiento de los servicios municipales durante el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero , en el marco de las celebraciones de Año Nuevo.

El 31 de diciembre la recolección de residuos se realizará con modalidad de día feriado , es decir, con cobertura del servicio en los horarios habituales correspondientes a días no laborables en todo el departamento.

En tanto, el 1 de enero no habrá recolección domiciliaria de residuos , aunque el Municipio dispondrá refuerzos en sectores específicos , como hospitales, para garantizar condiciones básicas de higiene.

Respecto al área de higiene urbana , tanto el 31 de diciembre como el 1 de enero se mantendrá una guardia mínima activa durante toda la jornada, hasta las 22 horas . Finalizado ese horario, quedará operativa una guardia pasiva , atenta a eventuales requerimientos.

Desde la Municipalidad de Guaymallén solicitaron a los vecinos colaborar respetando los días y horarios de recolección y evitar sacar residuos cuando el servicio no se encuentre operativo, a fin de contribuir al cuidado del espacio público durante las fiestas.

Reciclar: conocé nuestros Puntos Verdes

Además te recordamos que en Guaymallén podés encontrar Puntos Verdes, centros de acopio para residuos reciclables (plásticos, papel/cartón, vidrio, metal) y también electrónicos, pilas y aceite usado.

Especialmente después de las Fiestas de Fin de Año, se generan residuos que pueden incorporarse al clico de una economía sustentable y es de gran ayuda que los vecinos los separen. El Municipio ha dispuesto una gran cantidad de lugares fijos como la Municipalidad, el Mendoza Plaza Shopping y el Centro Verde, además de puntos móviles y delegaciones.

Todo lo anterior funciona bajo el Plan de Reciclaje Inclusivo que integra a recuperadores urbanos y busca la separación en origen en barrios y comercios, facilitando el reciclaje y la economía circular.