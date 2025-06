La renovada rotonda de Paso y San Martín, en Carrodilla (Luján de Cuyo) tiene dos íconos más que distintivos y emblemáticos. El primero de ellos es la vieja estructura de la estación de servicio, declarada patrimonio y que se encuentra en el corazón de la rotonda. Y el segundo de ellos es Armando Feliciano Robles (65), o "Gareca", como lo conocen quienes, desde hace 30 años, transitan la zona. Y le llevan alguna pelota para que el "cirujano del fulbo" la someta a una operación de emergencia que la deje como si fuese a estrenar.

"Por pelota me puedo llegar a demorar entre 15 y 20 minutos. Media hora si está más jodida la cosa. Pero antes termino, mejor, así no se seca el pegamento y no se corre la válvula", describe el hombre mientras, con sus dedos y la boca, ayuda a escurrir el hilo de la costura por el borde de uno de los gajos de la pelota de fútbol que en ese momento se encuentra en su quirófano callejero. Quince minutos después, el inflador que tiene entre sus instrumentos quirúrgicos hace las veces de desfibrilador y va llenando de aire (y de vida) al "fulbo" resucitado. Para el final queda la prueba clave: dejar caer algunas gotas de agua en la zona donde estaba la pinchadura para observar si hay algún burbujeo, señal de que sigue perdiendo aire y la herida no está cerrada. No hay burbujas, no hay rastros de aire. Una pelota más salvada por Don Gareca.

Gareca arregla pelotas 10.jpg "Todo tiene arreglo, menos la muerte": Gareca, el cirujano callejero del "fulbo" que arregla pelotas hace 30 años “Todo tiene arreglo, menos la muerte. Y lo mismo pasa con las pelotas”, dice, sonriendo y con la sabiduría que solo dan la calle y la experiencia. Mientras se luce con esa máxima de la filosofía urbana -una de tantas que dejará en una charla que intercala con su trabajo-, Gareca acomoda la pelota recién suturada en un montículo de esféricos dispuestos de forma piramidal dentro de una caja.

"Esto es como la vida misma: todos los días hay que buscarle la solución, sino uno se muere", complementa su primera reflexión, ya refiriéndose a su vida en general y no tanto a su talento en particular. Mientras habla, varios bocinazos de los autos que transitan por la zona -¡y que no son pocos!- se cuelan y se suceden como saludos a uno de los tipos más queridos de la zona.

Cada tarde, en la rotonda de Paso y San Martín (Carrodilla) monta su hospital callejero. La gente llega de todo #Mendoza a llevarle balones @LosAndesDiario pic.twitter.com/NV8FIVEzhQ — Nacho of the Rose ⭐️⭐️⭐️ (@nacho_delarosa) June 10, 2025 “La gente me quiere, me saluda. Y si pasan dos días en que no vengo -por el motivo que sea- ya se empiezan a preguntar todos: '¿qué pasó co el Gareca?'. Yo sé que le doy felicidad a los niños, ¿qué niño no juega al fútbol acaso?”, continúa quien de lunes a sábado, de 13 a 18:30 está firme junto al pueblo (y las pelotas) en ese sitio.