Furiatrans: cómo es la app creada en Mendoza para el colectivo transexual y no binario

Cuando una persona inicia su proceso hacia la transexualidad necesita información y acompañamiento a lo que no siempre encuentran un acceso fácil. Es lo que motivó la creación de una aplicación para el celular en Mendoza: generar un espacio en el que se encuentren datos sobre diversas inquietudes que puedan presentarse, como profesionales que pueden acompañar o donde gestionar un nuevo DNI. Pero no solo esto sino que además, aporta una diversidad de información de interés para la comunidad como organizaciones que trabajan el tema o actividades culturales, que tienen que ver con generar comunidad.

Furiatrans es una iniciativa netamente local que cuenta además con una página web y fue impulsada y desarrollada por una persona que trabaja con adolescentes y mayores que atraviesan este proceso y que detectó esta carencia.

Melisa Dalmau es técnica superior en Psicología Social y trabaja en Salud Mental con adolescentes para el Ministerio de Salud. Conocedora del tema, decidió generar esta herramienta por lo que transmitió su inquietud a su hermano, Emiliano, quien justamente es desarrollador de aplicaciones.

Melisa aseguró que transitan muchas adolescencias trans y no binarias. “Estas adolescencias están muchas veces muy solas en su transición o con referentes afectivos tratando de acompañarles, pero no teniendo mucha información sobre cómo”, explicó.

Melisa Dalmau y su hermano Emiliano, creadores de la app Furiatrans

Esos referentes pueden ser sus familiares, docentes o profesionales de la salud sobre lo que observó Melisa que no acceden fácilmente a mucha información sobre donde ir y cómo. Pero además, muchas veces esos procesos se transitan en soledad y sin apoyo familiar.

Lo sabe por experiencia propia. Hace 18 años que trabaja en Salud Mental y los últimos 6 se ha dedicado a la asistencia y trabajo en un centro de adicciones, en un centro infantil juvenil y en un centro de internación. Pero además, ella misma ha querido acompañar a amigos adultos en el proceso y pese a estar inmersa en el sistema también ha tenido dificultades para encontrar recursos. Le sucedió lo mismo a otra amiga que al querer acompañar, y pese a trabajar dentro del Estado, afrontó grandes desafíos.

“No es que no haya información, no está concentrada”, afirmó. “Esos son mis motores. La pregunta es, ¿dónde está esa información, no? ¿Cómo acompañas y cómo se hace accesible esa información? Creo que es una necesidad provincial, que eso me motivó y que esto es necesario”, sostuvo.

“Yo no soy parte del colectivo, pero siempre acompaño”, afirmó y contó que la ayudó tener el apoyo de su hermano que tiene una mirada de las personas como sujetos de derechos, “y mientras más información vos tenés, podés manejarte mejor en la vida”, destacó.

Apoyo

En este espacio se facilita y acompaña con información enfocada en la comunidad de jóvenes transgénero y no binarios de la provincia. Se apunta a que sea un aporte para su autonomía progresiva.

Furiatrans permite acceder a información sobre colectivos y organizaciones, cultura, leyes, salud mental, teléfonos útiles, entre otros temas. Por otra parte, genera “un espacio seguro donde podrás encontrarte con otras personas, intercambiar mensajes y compartir información”, sostiene. En definitiva, también genera comunidad y apoyo.

Cam, tiene 19, y acompañó en el proceso de creación, siendo un vínculo con la comunidad para manifestar sus intereses e inquietudes. “Soy una persona trans no binaria que inició el cambio de DNI a sus 16 años, con la compañía de mis padres, que eso fue increíble, realmente hay muchas personas que no tienen esa posibilidad y que se les complica demasiado, más siendo menores de edad”, contó. Dijo que requieren de la autorización de sus tutores y a veces no se las dan lo que requiere otro procedimiento más difícil. “Lo bueno de la app es que reúne profesionales que hacen acompañamiento, si hubiese tenido esta aplicación a esa edad, si ya de por sí tenía el acompañamiento de mis papás, hubiese sido la gloria, porque estaba ahí toda la información concentrada”, destacó.

Y agregó: “Facilita a muchas personas el saber más o menos por dónde empezar, saber quiénes son los profesionales y que el tránsito sea mucho más tranquilo y más fácil”.

Contexto complicado

Pero además dijo que aún teniendo información ahí, “el sistema sigue siendo un poco hostil, más en este tiempo, pero yo creo que ayuda mucho y tranquiliza saber que podemos tener esas herramientas para que el tránsito sea mucho mejor”.

Foto: Télam / Camila Godoy

Consideró que además genera visibilidad al colectivo, mostrar que tiene un lugar, ya sea en espacios públicos, en espacios de salud, en el registro civil y en otros.

Dalmau señaló en tanto que hay muchos adolescentes trans o que quieren transicionar, que sufren mucha violencia desde su familia, a quienes les revisan sus historiales de consumo digital y teléfonos. Por eso pensó en una app que si quieren pueden desinstalar.

Respecto del DNI dijo que no lo hacen en todos lados y destacó que sumó cultura porque a ella le parece una parte importante de la vida.

Además, la especialista señaló que cree que los adolescentes en general no tienen un acceso a la salud adecuado en la actualidad. “No les está llegando la accesibilidad a la salud y a la salud mental, entonces, frente a eso, llegan ya directamente a espacios con la crisis o la urgencia, por eso también es la idea de que esté toda esa información puesta ahí”.

Por eso cree que será útil para cualquier adolescente, para conocer los espacios de salud con los que cuenta. Cabe señalar que la app es gratuita y que puede obtenerse más información en el Instagram de Furiatrans y en su página web.