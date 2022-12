Entre el país de nacimiento y el del corazón: así esperan los franceses en Mendoza la final de la Copa del Mundo

Argentina y Francia se enfrentarán mañana en la final de la Copa del Mundo y el partido mantiene en vilo a medio mundo, especialmente a los argentinos. Es el partido decisivo del Mundial de Qatar 2022, donde los equipos con la figura albiceleste Lionel Messi y la de Les bleus Kylian Mbappé medirán su supremacía en el fútbol, desde las 12 hora local. Como se sabe, es un partido de bicampeones: la última vez que el seleccionado argentino acarició el título mundial fue en 1986, mientras que los franceses tienen fresca la sensación de la gloria, tras haber sido campeones en Rusia 2018.

Llegados desde el país en cuya capital se eleva la Torre Eiffel, los extranjeros radicados en la provincia y aquellos que están de paso (por turismo o por otras razones) vivirán la final con sensaciones encontradas. Así lo confesó, al menos, la gala Alexandra Libel, titular de la Alianza Francesa de Mendoza, quien está radicada en el país hace una década, y se encuentra en pareja con un argentino y tiene dos hijos franco-argentinos.

“La verdad es que yo quería que Argentina llegara a la final. Porque de todas formas no puedo perder, estoy dentro de mi país de nacimiento y mi país del corazón. Pero por supuesto voy a alentar por Francia”, aseguró Libel, quien contó que la portada del diario francés más importante llevaba como protagonista a Messi en la plana cuando se conocieron los finalistas, y no a la figura de la selección francesa.

“El cariño por Messi va más allá de Argentina, por ser un gran jugador, que marcó la historia del fútbol y también por su personalidad, por supuesto”, contó, sin ocultar su admiración la francesa que forma parte de una comunidad de unos 500 compatriotas.

Franceses residentes en Mendoza, como palpitan la previa de la final de la copa del mundo Qatar 2022 entre Argentina y Francia

El domingo Alexandra hará hinchada por su país, mientras que su esposo alentará por Argentina. Se conocieron en Rosario hace 10 años y hoy están radicados en Mendoza, junto a su hijo franco-argentino.

Sobre cómo viven los franceses el fútbol admitió que es completamente distinto a cómo se vive y se sufre en Argentina. “Hace cuatro años, cuando ganó Francia, tuve la suerte de estar allá. En mi país se festeja bastante, pero al otro día ya está: se vuelve a lo cotidiano. Festejamos ganar el mundial, pero no cada vez que ganamos un partido”, puntualizó.

En eso ve una clara diferencia con la pasión local. “Es increíble como en Argentina, su Selección une a un país, festejando todos juntos. No hay gente dividida y eso es algo hermoso. Leía un titular también en Francia que marcaba esto de los fans de Argentina con el ‘Messías’ y los problemas económicos, de los cuales Messi, un poquito hace olvidar para disfrutar del momento”, opinó.

Benoît es otro galo que vivirá el choque de su país con Argentina, nacionalidad de la que es su esposa. A ella, curiosamente, la conoció en Francia, ya que ambos los une el gusto por el vino. Con ella formó una familia y actualmente están radicados en Luján de Cuyo.

“Seguimos a los dos seleccionados desde el inicio del Mundial, a la par, con mi esposa y mis dos hijos, de 7 y 9 años. Yo esperaba que no llegáramos a la final juntos. Para el domingo, un amigo que también es francés compartirá con nosotros en casa. No vamos a comer asado, sino algo liviano: unas empanadas, para estar atentos al partido”, relató.

“Uno de mis hijos alentará por la Argentina y el otro por Francia. Ojalá podamos disfrutarlo... y que gane el mejor”, concluyó.

Éric, otro compatriota, está dedicado a la vitivinicultura en Mendoza, de donde es su esposa y sus dos hijas. Hace más de 20 años se radicó en la tierra del sol y del Malbec, desde donde produce sus vinos y los exporta a distintos puntos del mundo.

“Con respecto al Mundial de Fútbol. Argentina y Francia son naciones muy buenas. No tengo preferencia. Ya he vivido varios mundiales estando radicado acá en Mendoza y yo lo veo siempre como un espectáculo por el juego, no más”, señaló en diálogo con Los Andes.

