9 de agosto de 2025 - 07:25

En recuerdo del periodista Ramón W. Martínez, "el Cata"

Falleció hace pocos días a los 80 años. Trabajó en Los Andes, El Andino y también como prensa en la Legislatura Provincial.

periodista Ramón W. Martínez, el Cata

periodista Ramón W. Martínez, "el Cata"

Foto:

Gentileza
Los Andes | Rafael Morán
Por Rafael Morán

No me resigno aún a la pérdida de un amigo, pero me conforma la manera en que partió: sin agonía, sin largos padecimientos, sin esas tristezas que se anticipan por las muertes anunciadas.

Leé además

murio a los 85 anos el recordado periodista tico rodriguez paz

Murió a los 85 años el recordado periodista Tico Rodríguez Paz

Por Redacción Espectáculos
Fernando G. Toledo escritor y periodista mendocino, autor del libro Cruz y ficción.

Entrevista al escritor y periodista Fernando G. Toledo: "Nada despierta más enojo que un buen argumento"

Por Luis Benítez

Hace unos días, Ramón Wenceslao Martínez, “el Cata”, se descompensó y partió, de madrugada, envuelto en el silencio de la noche, junto a su familia y su esposa, Lía Rivas Ruso, en su Catamarca natal. A los 80 años.

Fue en Londres, departamento Belén, un pintoresco y apacible pueblo de las colinas catamarqueñas. Y en la vivienda añeja de la familia, paredes de un metro de ancho, amplias habitaciones, galerías frescas para aguantar los veranos intensos de esas alejadas comarcas.

Llegó a diario Los Andes en 1969 o 1970. Yo estaba en esa redacción y lo vi manso de entrada, voz baja, sonrisa persistente, presencia austera. Venía con tu título de profesor de Literatura y algún bagaje periodístico. Lo apreciamos desde ese momento. También trabajó en el vespertino "El Andino" y con los años se destacó su labor en el área de Prensa de la Legislatura provincial.

Cuando en 1976 algunos caímos presos y fuimos alojados en campos de concentración, no tuvo miedo: solía arrimarse para tratar de vernos, nos enviaba pequeñas cartas de ánimo y amistad. ¡Qué coraje querido Cata! La gente desaparecía, llovían las amenazas, estallaban bombas en domicilios y vos nos seguías mostrando tu cercanía.

Con los años construimos una firme relación junto a otros compañeros de redacción y ya en el otoño de la vida continuamos en contacto.

“Cata” Ramón Martínez Robin, te recordaré por tu nobleza, como buen escribidor, leal y querible, por tus abrazos sinceros y esos rasgos salientes de humildad. Fuiste uno de los pocos

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dueño de La Derecha Diario afirmó que la vicepresidenta busca “estigmatizarlo y expulsarlo del país” 

Javier Negre calificó la denuncia de Victoria Villarruel como "un ataque a la libertad de prensa"

Por Redacción Política
Humillaron a un joven periodista en un programa paraguayo y desató la indignación en las redes sociales

Era su primer día como cronista y tres conductores lo humillaron en vivo: escándalo detrás de un video viral

Por Redacción
La periodista recordó el momento en el que Mario Pergolini trató de ahocarla.

Una famosa periodista confesó que Mario Pergolini la quiso agredir: "Pasaron cosas que..."

Por Agustín Zamora
Falleció un periodista sanjuanino tras un recital: se cayó, sufrió un fuerte golpe y murió.

Consternación por la muerte de un periodista: fue a un recital, se cayó y sufrió un golpe fatal

Por Redacción Policiales