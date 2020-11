En cuatro días cayó la mitad de agua que cae en todo el año en la provincia. Pasado lo más riguroso de las lluvias que se produjeron en los últimos días, quedan los damnificados entre los que cabe mencionar un menor fallecido. Y como suele ocurrir, los sectores más humildes de la sociedad son quienes sufren las consecuencias a largo plazo.

Es el caso de quienes viven en el barrio Flores, Olivares o La Favorita, de Ciudad, comuna desde la que informaron que unas 250 casas se vieron afectadas, pero también quienes viven en zonas más alejadas del microcentro, como la zona guaymallina de El Sauce.

Vale recordar que, entre el jueves y la jornada de ayer, según indicó el pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional Fernando Jara, antes de las lluvias importantes la provincia acumulaba – en la zona del Aeropuerto El Plumerillo 68mm. “Pero desde el jueves cayeron 75 mm en una hora anoche (lunes y martes en la madrugada) llovió 24,2mm y hoy (por ayer) otros 2 mm, haciendo 169.2 mm a la fecha. Y aún falta noviembre y diciembre con lo que estamos cerca de alcanzar el 220 mm de promedio anual”, detalló el especialista.

emergencia. Paola coloca las ollas en un rincón para retirar el agua del comedor. Foto: José Gutiérrez / Los Andes. Jose Gutierrez | Los Andes

En cuanto a los daños, no tienen comparación con lo ocurrido antes del fin de semana. Tal como se informó desde el ministerio de Seguridad, solo hubo 14 reportes de daños contra los más de 400 del viernes pasado.

En primera persona

Alejandra Gómez y su hermana Miriam, contaron que lo más fuerte se dio durante el jueves pasado que es cuando varias familias tuvieron que evacuar sus casas del barrio Flores y Olivares, por algunas horas. “Pero no podían irse mucho porque tenían que cuidar sus cosas. Encima que no tenés nada hay que quedarse cuidando para que no te roben”, comentó Alejandra. Indicó que en el barrio se cayeron cuatro techos y que las familias los levantaron como pudieron o bien se “mudaron” a otra pieza de la vivienda hasta poder arreglar la parte de su casa que perdieron. “Pasa que con el miedo a los robos nadie se quería ir. Después está que se inundaron muchas casas por el desborde del zanjón que pasa por la Universidad y ahora está todo mojado”, agregó Miriam. En este barrio, que recibió ayuda de la municipalidad, sufrieron cortes tanto de agua como de electricidad, lo que complicó aún más la situación de muchos de los vecinos. “Se cayeron muchos cables y estuvimos 24 horas sin agua. A las familias que necesitan ayuda les dieron nylon para poder tapar las cosas y les prometieron un techo. Así es que cada uno se acomoda como puede”, dijo Alejandra que maneja el merendero del barrio.

Micaela Espósito, del barrio La Favorita, sufrió muchos problemas en su vivienda, con complicaciones de filtraciones de agua importantes. “Estamos suplicando a desarrollo social que hable con alguien del municipio y no es la primera vez que hago el reclamo. Hace un año que venía pidiendo el techo porque estaba en funcionamiento un programa para estos casos y con las últimas tormentas se terminó de podrir mal”. Agregó que existe el riesgo que se caiga o que les dé corriente. “Son muchas casas más en La favorita y las zonas más afectadas son asentamientos y en general las mujeres que cargamos solas con nuestras casas”, se lamentó.

Micaela detalló que los problemas habitacionales en La Favorita no son algo nuevo. “Se rebalsaron las cloacas de las calles principales, cortaron el agua 2 días en plena pandemia con todo lo que implica. Los centros de salud sin ninguna atención, embarazadas sin controles a punto de parir, niños sin controles sanos. Esta es la situación en los 26 barrios”, remarcó

Desde El Sauce, Paola Castro – que atiende un comedor que recibe a las familias de la zona, comentó muchas familias se vieron perjudicadas, sobre todo en lo que tiene que ver con la inundación de sus hogares y la pérdida de los colchones donde descansan. “Nos han traído ropa, pero solo hemos conseguidos dos colchones. Necesitamos esto y calzado para los niños porque la situación es muy complicada”, destacó la mujer.

Desde el ministerio de Seguridad aseguraron que por las lluvias de ayer se registraron 14 reportes de daños siendo Guaymallén el departamento más afectado, pero sin problemas de gravedad. Caso contrario a lo ocurrido luego del fuerte temporal de agua, viento y granizo que azotó a la provincia el pasado jueves y viernes cuando la dirección de Defensa Civil realizó más de 440 intervenciones, siendo Las Heras, el más dañado.

Se registraron 449 novedades distribuidas en 114 viviendas anegadas, 53 derrumbes parciales y totales, 33 desbordes cloacales, 145 árboles caídos y 92 postes y cables caídos.

Desde el punto de vista de los cultivos, la tormenta del jueves hizo estragos en algunas zonas. En Lavalle hay 5.840 has., pertenecientes a unos 350 productores, que han tenido pérdidas de entre el 75% y el 100%.

Ayuda a afectados

Quienes quieran colaborar con el comedor de Alejandra en el barrio Flores pueden comunicarse al 2616 68-0527 o al 261154 694450. También pueden llevar su ayuda al barrio Olivares. A las calles Rosa Rosalez y la calle principal.

El comedor necesita carne y verdura para poder preparar los almuerzos que diariamente ofrecen a las familias del barrio.

En tanto, quienes deseen ayudar a Paola Castro del comedor Corazones Felices, pueden realizar donaciones reciben en el domicilio del lugar, que está ubicado en el callejón Vargas 6001, de la localidad El Sauce, Guaymallén. El teléfono de contacto es 2616787807.

Se espera un día nublado y mañana, lluvia

Según informaron desde Contingencias Climáticas para hoy se espera que el día se presente algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

La máxima informada es de 28 grados centígrados y la mínima hará que el mercurio ronde los 16 grados en los termómetros.

En tanto, para mañana se espera que regresen las lluvias. Desde esta entidad aseguraron que habrá nubosidad variable con tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. La máxima será de 27 y la mínima de 17.

Por último para el viernes pronostican nubosidad variable con tormentas aisladas hacia la noche, vientos leves del noreste.