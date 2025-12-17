Empleados de comercio: el CEC acordó los horarios de trabajo para el 24 y 31 de diciembre

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) informó que, como en años anteriores, se alcanzó un nuevo acuerdo para que las trabajadoras y los trabajadores del sector puedan "celebrar en familia las fiestas de Navidad y Año Nuevo", celebra el comunicado gremial.

El CEC acordó los horarios de trabajo para el 24 y 31 de diciembre

Según se detalló, los días miércoles 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025 los comercios cerrarán a las 14:00 horas, mientras que los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026 no habrá actividad comercial.

Desde el gremio recordaron que, ante posibles incumplimientos, las denuncias podrán realizarse de 08:00 a 21:00 horas a través de los siguientes canales:

[email protected]

WhatsApp: 261 599 7136 El CEC remarcó la importancia de respetar lo acordado para garantizar el derecho al descanso y la celebración familiar de los empleados y empleadas de comercio durante las fiestas.