Elefantes: qué se sabe de la muerte de Tamy, a la espera de los resultados oficiales de la necropsia

El miércoles 25 de junio comenzaron los trabajos relacionados a la necropsia del elefante Tamy para determinar científicamente las causas específicas de su fallecimiento . Y, aunque los resultados definitivos no se conocerán sino hasta dentro de, al menos, 20 días ; ya hay algunas consideraciones importantes a resaltar.

No obstante, según destacaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, a grandes rasgos y a primera vista no se observaron anomalías considerables. Los especialistas que revisaron al elefante asiático identificaron afecciones en algunos de sus órganos, aunque -a priori- no asoman como alarmantes (aunque esto queda sujeto a los estudios futuros).