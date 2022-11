El Parque Aconcagua vuelve a abrir con normalidad por primera vez tras la pandemia

El Parque Provincial Aconcagua tiene todo listo para iniciar la temporada estival 2022/2023 hoy, martes 1 de noviembre, y el Gobierno Provincial lo comunicó con bombos y platillos anunciando “nuevos servicios e infraestructura”.

Es que no se trata de una reapertura más, sino de la vuelta a la normalidad después de dos temporadas condicionadas por la pandemia, tiempo en el que hubo menos turismo, menos trabajo y menos ingresos para Mendoza.

El comienzo de la nueva temporada se oficializó, mediante el Decreto 1922/2022, firmado por el Gobernador Rodolfo Suárez, con inicio este martes 1 de noviembre con posibilidad de realizar trekking diario y visita a la Quebrada de los Horcones.

Las actividades de ascenso, en tanto, comenzarán el 1 de diciembre, con la escalada al pico más alto de Sudamérica como una de las máximas atracciones en la Reserva Natural Parque Provincial Aconcagua.

Más allá de los detalles, no se trata de una inauguración más, ya que es la primera tras dos desarrolladas durante la pandemia. Daniel Disparti, guía de trekking con más de 20 años de experiencia en Mendoza, manifestó a Los Andes que “es necesario que Aconcagua se abra”, ya que “desde la pandemia que no se trabaja bien, no fue una temporada a full, de cien días y de un trabajo importante para todos”.

“Las expectativas son buenas, es trabajo”, confesó, y agregó que la perspectiva es “volver de la pandemia a una temporada normal”: “Pasaron dos temporadas y hay que empezar de vuelta”, sintetizó.

Disparti explicó, además, que una temporada normal “no solo trabajan los de trekking sino los de Alta Montaña, de turismo, convencional, porteadores, campamenteros, arrieros”, por lo que este 2022/23 se trata de “la oportunidad de trabajo para todos”.

“Mucha gente vive prácticamente el año, o es un sustento importante de su trabajo, por eso es importante que se abra con todos los servicios, que Parques esté preparado, tenga los guardaparques correspondientes, servicio médico, de helicópteros -que siempre se han destacado y son excelentes-”, amplió el experimentado guía.

En ese sentido, la Provincia comunicó “mejoras en infraestructura, refuerzo de 70% más de personal, funcionamiento de la totalidad del área natural e inversión en equipamiento e indumentaria para el Cuerpo de Guardaparques”. En cuanto a las actividades de ascenso, se detalló que contarán con los servicios médicos y de helicóptero en funcionamiento, como también los servicios de las empresas prestadoras.

Humberto Mingorance, secretario de Ambiente provincial, expresó: “Daremos inicio a una temporada que parece indicar exitosa, ya que no seguirá rigiendo el protocolo COVID y tenemos más de 500 tickets vendidos de forma anticipada para las actividades de ascenso. También, la provincia se destaca por el desarrollo y movimiento turístico que recibe cada año y ese es un factor positivo para llevar a cabo la temporada en la cumbre más alta de Latinoamérica”.

Por su parte, el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor, dijo: “Estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo la temporada lo más completa posible con el funcionamiento de los servicios y brindando a la gente accesibilidad en los precios”.

El funcionario adelantó que la Provincia espera “que esta temporada sea superadora en lo que respecta a la de 2019/2020, antes de la pandemia”. Por otro lado, “estamos haciendo una fuerte inversión en la contratación de un 70% más de personal temporario, que nos permitirá de esta forma abarcar y habilitar todos los campamentos del área natural protegida”, comentó Melchor.

El gobierno anunció, también, que como parte del presupuesto 2023 “se realizaron inversiones con el objetivo de seguir mejorando los servicios y la infraestructura en el área natural protegida”.

De esta manera, “se destinará una partida presupuestaria que ronda $16.000.000, con la construcción de tres nuevos refugios de altura, incluyendo el de Plaza de Mulas, para el Cuerpo de Guardaparques”, detalló el comunicado oficial. De cumplirse, quedarán operativos todos los campamentos en el área natural protegida.

Para Daniel Disparti, una de las claves para encarar una nueva temporada es que “tienen que haber guardaparques en todos lados”, y explicó sus fundamentos: “Hay que coordinar que cuando llegue la gente ya esté todo. Este el servicio médico funcionando, los guardaparques y los helicópteros también. Y no que las cosas vayan apareciendo a medida que vaya transcurriendo la temporada”.

Nuevas tarifas especiales para mendocinos

Una de las grandes novedades pasa por las nuevas categorías de descuentos para residentes locales, ya que a la de extranjeros y argentinos se sumaron latinoamericanos, mendocinos y residentes en Las Heras.

El valor de la entrada para ingresar a la Quebrada de los Horcones será de $1.300 para extranjeros, $1.000 para latinoamericanos y $800 para argentinos, con una tarifa especial para mendocinos ($400) y para residentes de Las Heras ($200).

El trekking diario el arancel será de $5.700 para extranjeros, $4.000 para latinoamericanos, $2.000 para argentinos, $1.000 para mendocinos y $500 para quienes vivan en Las Heras.

Los menores de 13 años, jubilados -u hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 60 años-, personas con discapacidad y acompañante y excombatientes de Malvinas con las credenciales que lo acrediten podrán ingresar a este circuito sin cargo.