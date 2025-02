El linaje patriarcal de la momia del cerro Aconcagua (Nota II)

No es de extrañar entonces que el grupo de la USMP de Perú haya centrado su análisis “en base a los marcadores polimórficos de un solo nucleótido y repeticiones cortas en tándem de la región no recombinante del cromosoma Y.” (marcadores del ADN denominados SNPs y STRs), comparando “el perfil genético de la momia…con el de una extensa base de datos de ADN de individuos contemporáneos de la costa norte y regiones sur andinas de Perú”; registro que les corresponde en buena medida tras el desarrollo de un muestreo sobre poblaciones actuales peruanas, con las garantías deontológicas y del respeto por la voluntad y dignidad de las personas, con lo que se amplió sustancialmente el conocimiento de los ADN en sí y de sus relaciones en la diversa geografía del país y comarcas aledañas, como asimismo en las cada vez mejores posibilidades de analizar el de individuos prehistóricos.

De acuerdo con la red filogenética Y-STR entre el niño del Aconcagua e individuos de la costa norte peruana, de Piura y Lambayeque, existe una estrecha vinculación, al igual que con algunos individuos de la sierra en Cajamarca, que pudieron ser de origen piurano o lambayecano. En sentido lato, las culturas mochica, piurana, lambayecana -o Sicán- y chimor, si bien diacrónicas, estuvieron relacionadas entre sí y asimismo lo estuvieron con la cajamarqueña.

Por su parte, se considera el “haplotipo modal representativo” para determinar el “haplotipo ancestral” y sus relacionados, incluido el del Aconcagua, concluyendo que “el antepasado común más reciente” (TMRCA; estimación del “tiempo de coalescencia al ancestro común más reciente”) corresponde a unos 1978 ± 874 años AP.

Es decir que puede estimarse que hace unos 2000 años pudo vivir ese antepasado común, por lo que se infiere la posibilidad de hallar al patriarca entre los individuos muchics, caracterizados por su ADN antiguo, del complejo arqueológico El Brujo -c. 100 al 750 dC.-, unos 60 km al norte de Trujillo, como ya se planteó en un estudio de ADN de 2020 y que tratamos en nuestra contribución a Los Andes de 2023.

También, la puesta a punto en 2023 del ADN paterno del niño del Aconcagua, que estamos comentando, presenta la similitud genética con un individuo de la comunidad Chotuna, del distrito, departamento y provincia de Lambayeque (unos 200 km al norte de Trujillo). Habiéndose sugerido una conexión histórica con los hacedores de Chot, centro ceremonial que se adjudica a la cultura Lambayeque o Sicán, con una cronología entre unos 700 y 1350 años d.C.

Basados en esta propuesta y la evidencia de conexiones genéticas mochicas y lambayecanas los genetistas del estudio referido nombran Walampayek cuando se refieren al estudio de ADN del niño del Aconcagua.

Walampayek puede leerse como Yampallec, figura y estatua de Naymlap o Ñañlap, el dios de los Lambayeque a imagen del rey Naymlap, o bien como el propio nombre de estos en muchic: Ñanpax. llaec según el Arte de la Lengua Yunga del Padre de la Carrera (1644).

Para nosotros es el niño del Aconcagua, de origen en la cosa norte peruana, probablemente escogido para una de las capacocha inka según su proveniencia, quizás también por su linaje patriarcal de jerarquía, con buena posibilidad de ser un niño de raigambre mochica/lambayeque/chimor sacrificado en el Aconcagua: Tzhiçi Ñan pax llaec Aconcagua ich., niño de Lambayeque en el Aconcagua, siguiendo el estudio de la Carrera sobre el yunga o Mochica (1644: 128).

*El autor es investigador en Incihusa-Conicet- SIIP - UNCuyo; UNLaR

