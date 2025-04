El lente con IA por el que Roger Zaldivar se metió entre los 50 mejores oftalmólogos del mundo: "Estoy muy contento"

Roger Zaldivar (40) es una de las 50 personas más influyentes en el mundo de la Oftalmología , según la revista británica "The Ophtalmologist" . Se trata de un reconocimiento por demás meritorio, ya que para integrar la "Power List" se requiere traspasar dos etapas indispensables: ser nominado por los lectores y, una vez postulado, pasar el filtro de un jurado internacional especializado.

No es tristeza ni viento Zonda: por qué lagrimean los ojos durante el invierno

Enfermedades visuales: lo esencial no es invisible a los ojos

Zaldivar no solo cumplió con ambos requisitos, sino que -una vez más- y de la mano de los aportes de todo el equipo que comanda, ha dejado en evidencia que la expresión "Mendoza tiene una buena vista" no solo se aplica a sus paisajes .

"Fue un proyecto que tuvo muchos arreglos en etapas y tuvimos que meternos en todos los procesos, incluso en el desarrollo desde dentro del equipo. Junto a 3 o 4 empresas mundiales trabajamos en el software y hardware para que el algoritmo rinda", explicó Zaldivar a Los Andes.

Instituto Zaldivar ofrece trabajo: cuál es el puesto y cómo postularse El revolucionario lente con IA por el que Roger Zaldivar se metió entre los 50 mejores oftalmólogos del mundo. Foto: Archivo Los Andes

Según explicó el destacado y distinguido internacionalmente oftalmólogo mendocino, ICLguru es una herramienta que, por medio de Inteligencia Artificial, ayuda a seleccionar el tamaño ideal para un lente de contacto intraocular según las características particulares de cada paciente.

"El lente de contacto intraocular (LIO) se utiliza para corregir altas miopías. Cuando se excede una determinada magnitud. ello no se corrige con gafas, sino con LIO. Y se coloca entre el iris y el cristalino. El tema es que resulta difícil determinar cuál es la posición exacta para colocarlo, ya que se ubica en una posición específica y muy difícil de determinar. Depende mucho de cada paciente y su situación, la posición final es muy exacta e impredecible", describió Zaldívar.

En ese sentido y ante esta realidad, agregó que al ser tan variables las posibilidades, se observa mucha dispersión de resultados en cuanto a la posición final del lente intraocular (LIO). Y es esto lo que se pretende reducir y ajustar de la mano de la herramienta ICLguru.

"Mediante un sistema, elaboramos primero el diagnóstico, y con un hardware buscamos predecir dónde va a ir ubicado el lente. Por medio del algoritmo de múltiples casos -y trabajando con la IA- se ha logrado achicar la campana de resolución del resultado final, lo que ha ayudado a que los médicos se sientan más seguros al momento de realizar una operación", se explayó Roger Zaldivar.

Esta herramienta fue desarrollada por el Instituto Zaldivar y hoy se encuentra disponible en la nube y dentro de REVAI, plataforma de la que el mendocino es cofundador y que cuenta con múltiples soluciones para los médicos de distintas locaciones.

Operaciòn Ojo freepik.jpg Colocacion lente intraocular miopía. Foto: Freepik.es

La herramienta ICLguru (disponible en la nube) permite determinar el tamaño óptimo de la lente intraocular (LIO) considerando la configuración ocular del paciente antes de la cirugía y los posibles cambios en los ángulos iridocorneales después. Esto ha derivado en un crecimiento exponencial al momento de su utilización, llegando a más de 180 clínicas en 60 países.

Según explicó, la innovación de la solución reside en su capacidad para evitar valores atípicos importantes en el tamaño, elevando la seguridad de las LIO fáquicas al siguiente nivel y permitiendo que más pacientes con características anatómicas subóptimas se beneficien de esta tecnología.

"Permite resultados más seguros y predecibles, lo que lleva a que gente que antes no se podía operar ahora pueda hacerlo", sintetizó, y agregó que, si bien está disponible desde hace 2 años, su aplicación "explotó" en el último año.

El orgullo de ser distinguido entre los mejores

La inclusión de Roger Zaldivar entre los mejores 50 oftalmólogos del mundo -no hay un orden de mérito, sino que los 50 son ponderados por igual y en distintas categorías- significa la continuidad de un legado familiar si de distinciones internacionales hay que hablar. Y es que Roberto Zaldivar -padre de Roger- llegó a estar en tres oportunidades entre los 100 mejores oftalmólogos del mundo (es la primera vez que la "power list" se reduce a 50)

"No me lo esperaba al reconocimiento, ni cerca. Y está bueno, porque los personajes que están ahí son muy importantes. No lo digo por mí, sino por los otros", destacó Zaldivar, con humildad.

Roger Zaldivar.jpg El revolucionario lente con IA por el que Roger Zaldivar se metió entre los 50 mejores oftalmólogos del mundo. Foto: Archivo Los Andes

"Nuestro objetivo sigue estando centrado en que lo que uno hace tenga impacto. Lo más probable es que el año que viene no esté en esa lista, pero lo importante es seguir generando impacto. Y ya haber estado me deja más que satisfecho", concluyó quien hace 13 años es CEO del Instituto Zaldivar.

Desde "The Ophthalmologist" resaltaron además, al momento de la distinción mundial, el compromiso social de Zaldivar, quien brinda atención gratuita a pacientes en situación vulnerable y promueve el acceso equitativo a la salud visual.